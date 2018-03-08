Mersinli domates üreticisi fiyattan memnun

MERSİN (AA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde örtü altında yetiştirilen domates tarlada kilogramı 2 liradan satılırken, üreticiler emeklerinin karşılığını almaktan memnun.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, örtü altında domates yetiştiriciliği yapan üreticileri ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede 25 bin dönüm alanda örtü altında yaklaşık 450-500 bin ton domates üretildiğini söyledi.

Her geçen yıl serada domates yetiştiriciliğine ilginin arttığını belirten Şahin, domates üreticisinin ürününe geçmiş dönemlerde 1 liradan alıcı bulmakta zorlandığını ifade etti. Şahin, "Örtü altı domates bu yıl aynı dönemde 2 liradan alıcı buluyor. Son bir yıldır çiftçilerimiz ürettiğinin karşılığını alır oldu. Üreticinin ürünü artık para ediyor. Domatesin para etmesi Erdemli ekonomisinin ayakta durması demektir." dedi.

Şahin, Rusya'nın domates ithalatında firma ve miktar kısıtlamasını kaldırması halinde sektörün daha da canlanacağını vurgulayarak, Rusya'dan gelecek güzel haberi beklediklerini söyledi.

Domates üreticisi Abdullah Arslan, geçen yıla oranla bu yıl fiyatların kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

Üretici Hebil Güce de bu yıl yetiştirdikleri domateslerin parasıyla geçen yıl yaptıkları masrafı da çıkarttıklarını ifade etti.

