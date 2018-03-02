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Mesa’nın inşaatı durdu…

Mesa’nın inşaatı durdu…
Yassı Ada, Adnan Menderes ve arkadaşlarının 1960 askeri darbe sonrası yargılandığı yer olarak bilinir. Bu adaya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bir proje geliştirmişti. 2015 yılından bu yana gündemde olan Özgürlük ve Demokrasi Adası Projesi kapsamında otel, müze ve konferans salonu yapılacaktı. TOBB, tarafından işletilecek olan tesis 30 yıl sonra bakanlığa devredilecek. Proje tamamlandıktan sonra burada yılda 5-6 büyük kongre yapılması planlanıyordu. Yine adada geçmişi Bizans dönemine kadar giden tarihi yapılar da restore edilecekti. Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılandığı alan da restore edilip korunacaktı. Projenin sahibi TOBB; müteahhitliğini ise ünlü konut firması Mesa İnşaat yapıyor.

2016 yılında proje ile ilgili görselleri paylaşan Mesa, inşaata da başlamıştı. Bir süredir devam eden inşaat büyük oranda da tamamlanmak üzereydi. Geçtiğimiz günlerde projeyle ilgili bir gelişme yaşandı. Projede inşaatlar durdu. Mesa şu sıralar Yassı Ada’ya çivi çakamıyormuş. Öğrendiğimize göre inşaat kamu iradesiyle durdurulmuş. İnşaatın neden durdurulduğunun gerekçesi henüz açıklanmadığı için projenin geleceği de belirsiz görünüyor…
(paradergisi)
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