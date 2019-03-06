"Meslek eğitiminde önemli fırsat: Dijitalleşme" toplantısı

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Almanya'nın Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır ve aynı zamanda en önemli yatırımcı ülke olduğunu belirterek, "7 bin 110 Alman sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 2002-2018 yılları arasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 9 milyar avroya yaklaşmıştır." dedi.

Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlediği "Meslek eğitiminde önemli fırsat: Dijitalleşme" toplantısına ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odasının Ankara Ofisini açılışına katıldı.

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 1994 yılında hükümetlerin ortak kararıyla kurulduğunu hatırlatan Baran, benzer bir yapının Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası adıyla 2004 yılından beri Almanya'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Her iki Odayı da TOBB ile Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliğinin, ortaklaşa kurduğunu anlatan Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ankara'da temsilcilik açmasının da önemli bir adım olduğunu söyledi.

Baran, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ankara'da temsilciliğinin TOBB binasında hizmet vereceğini ve birlikte çalışacaklarını bildirdi. Türk-Alman ilişkilerinin geliştirilmesine, Türk oda sisteminin Avrupa'daki temsiline verdiği destekten dolayı Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Eric Schweitzer ile Genel Sekreter Martin Wansleben'e teşekkür eden Baran, "Her ikisi de Alman iş dünyasının lideri olarak Türk-Alman iktisadi ilişkilerinin gelişmesine ciddi destek veriyor. Şu kadarını söyleyeyim; 15 Temmuz gecesi Eric Schweitzer, hemen bir hafta sonra da Dr. Martin Wansleben buradaydı." diye konuştu.

- "Vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalı"

Türkiye ve Almanya'nın, Avrupa'nın iki önemli ekonomik gücü olduğuna işaret eden Baran, iki ülke dostluğu ve ortaklığının uzun yıllara dayandığını dile getirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Alman Sanayi, Ticaret Odaları Birliği olarak birçok uluslararası platformda birlikte çalışıldığına değinen Baran, Almanya, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağıdır ve aynı zamanda ülkedeki en önemli yatırımcı ülkedir. Halen 7 bin 110 Alman sermayeli şirket Türkiye'de faaliyet göstermektedir. 2002-2018 yılları arasında Almanya'dan Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım tutarı 9 milyar avroya yaklaşmıştır. Aynı dönemde Türkiye'den Almanya’ya 2 milyar avro civarında doğrudan yatırım gerçekleşmiştir." ifadesini kullandı.

Baran, Avrupa ile entegre hale gelinmesinin, Türkiye ve başta Almanya olmak üzere, tüm Avrupa için önemli olduğunu söyledi. Bu durumu örneklerle açıklayan Baran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün AB, en çok otomobili nereden ithal ediyor biliyor musunuz? Türkiye'den, Japonya 2'nci sırada, Kore 3'üncü ABD ise 5'inci. Öte taraftan AB'nin en çok oto ihraç ettiği ülkeler içinde Türkiye, ABD ve Çin'den sonra 3. sırada. Yani gerçekten birbirimizin ortağı durumundayız, birbirimize destek olup birlikte kazanmalıyız. 2017 yılında Türkiye ihracatının yüzde 45’i AB'ye gerçekleştirmiştir. İthalatının da yüzde 38’ini AB’den yapmıştır. Türkiye-Avrupa Birliği arasındaki mal ticareti 150 milyar avro civarındadır. Gümrük Birliği’nin modernizasyonu, Türk-Alman iktisadi ilişkilerine yeni bir ivme katacaktır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında devam eden vize serbestisi görüşmeleri bir an önce tamamlanmalıdır."

- "ASO anaokulunda kodlama eğitim veriyoruz"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de üretilen ileri teknoloji sanayi ürünlerinin yüzde 20’sinin Ankara’da üretildiğine dikkati çekti.

Özdebir, Ankara’nın geçen yıl 7,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bunun yüzde 20’sinin ileri teknoloji ürünlerinden oluştuğunu kaydetti.

Ankara'daki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına yönelik gerçekleştirdikleri mesleki eğitim projelerini anlatan Özdebir, "ASO olarak anaokulumuzda 164 öğrencimiz var bu çocuklara üretim yaptırıyoruz ve kodlama eğitim veriyoruz. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. İki tane meslek lisemiz, çıraklık eğitimimiz, özel atölyemiz var, ihtiyaca göre eğitim veriliyor. Almanya’nın mesleki eğitim modelini örnek alarak geliştirme yaptık. Sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

- "Eğitimin hemen yatırıma dönüştürülmesi lazım"

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Markus C. Slevogt da iletişim ve akıllı teknolojilerle yeni bir çağa girildiğini, özellikle bu yeni çağın içinde işsizlikle mücadele ve mesleki eğitimde teknolojiden yararlanmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yapay zekayla ilgili her yeni gelişmenin dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Slevogt, "Tabii ki robotlar insanları ele geçirecek değil, yapay zekayı iş yerleri ile alakalı düşünerek eğitime odaklanmamız lazım." dedi.

Slevogt, yapay zeka ve diğer teknolojilerin sadece dünyayı değiştirmeyip, bazı iş ve istihdam alanlarında yeniliklerin doğmasına neden olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

"Bu anlamda bizim üzerimize düşen görev son teknolojiyi eğitimdeki dönüşüme ulaştırmak. Zira bu işin çok hızlı yapılması gerekiyor. 2,3 milyon yeni eğitim ihtiyacı ve gerekli teknolojinin kullanılmasından bahsediyoruz. Bu eğitimin çok çabuk verilmesi gerekiyor. Öğrenciler açısından bakıldığında bu eğitimin hemen yatırıma dönüştürülmesi de lazım. Bunu devam ettirmek ve iş yerlerine yapılan yatırımları garantiye almak gerekiyor."

- "Türkiye ve Almanya arasındaki bağlar güçlü"

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Martin Wansleben ise mesleki eğitim ve teknolojinin önemini önceleyen organizasyondan son derece müteşekkir olduklarını belirtti, Almanya Türkiye arasındaki bağların güçlülüğüne işaret etti.



Wansleben, karşılaşılabilecek tüm sorunların çözümü için kurum olarak kararlı olduklarının altını çizerek, toplantının son derece verimli ve yararlı olduğunu söyledi.

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ilişkilerin öneminin, iki ülke tarafından bilindiğini belirten Wansleben, "Bu nedenle önümüzdeki yıllarda Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için yatırım ortamının nasıl iyileştirileceği konusundaki açık diyaloğu sürdürmek çok önemli." ifadesini kullandı.

"Meslek eğitiminde önemli fırsat: Dijitalleşme" toplantısı, konuşmaların ardından Türk ve Alman şirketlerinin sunumlarıyla devam etti.

















