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Meslek hastalıklarına karşı "erken uyarı" sistemi devrede

- Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı ve 1 Temmuz'da uygulamaya giren "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi", risk haritası doğrultusunda iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınmasını sağlıyor - İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç: - "Sistemden ilk verileri almaya başladık. Önümüzdeki süreçte bu verileri anlamlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, bu çalışmalarla meslek hastalıklarını önlemek"

Meslek hastalıklarına karşı

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığının meslek hastalıklarının hızlı teşhisi için hazırladığı ve 1 Temmuz'da devreye giren "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi" ile oluşturulacak risk haritası sayesinde iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınacak.

İş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlayan ve uygulayan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi"ni hayata geçirdi.

Meslek hastalıkları için erken uyarı niteliğindeki sistemden 1 Temmuz itibarıyla veri akışı sağlanmaya başlandı.

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının, meslek hastalıkları ve kazalara ilişkin verileri girmeye başladığı sistem, gelen veriler sayesinde oluşturulacak risk haritasıyla iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önlem alınmasını sağlayacak.

- Meslek hastalıkları konusuna ayrı bir başlık açılacak

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İş Yeri Bilgi Yönetim Sistemi" ile meslek hastalıkları açısından riskli sektör ve bölgelerin ortaya çıkarılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sistemden ilk verileri almaya başladık. Önümüzdeki süreçte bu verileri anlamlı hale getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, bu çalışmalarla meslek hastalıklarını önlemek. Meslek hastalıklarının teşhisinde iş yeri hekiminin uzmanlığı çok önemli. Örnek vermek gerekirse; hekimlerimizin birçoğunun pnömokonyoz (akciğerde toz birikmesi sonucu ortaya çıkan doku reaksiyonu) olgularının erken dönemde tespit edilmesini sağlayacak bir eğitiminin olmadığını görüyoruz. Biz bu eğitimi hekimlerimize veriyoruz."

Koç, gelecek dönemde genel müdürlük olarak düzenleyecekleri tüm seminer ve panellerde meslek hastalıkları konusuna ayrı bir başlık açacaklarını ifade ederek meslek hastalıklarının önüne geçmek için kapsamlı bir eylem planı da hazırladıklarını bildirdi.

Yeni sistemin İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı Çalışma Grubu Toplantısı'nda da anlatıldığını aktaran Koç, İş ve Meslek Hastalıkları Önleme Eylem Planı taslağının oluşturulması kapsamında tüm tarafların görüşlerinin alınması için bu konuda bir çalıştay düzenlenmesine karar verildiğini kaydetti.

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