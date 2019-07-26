İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası (İTO) hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk." ifadesini kullandı.

Avdagiç, yaptığı yazılı açıklamada, İTO’nun da dahil olduğu Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda, doluluk oranının yüzde 100’e yaklaştığını kaydetti.

Protokol ile ortaya konulan modelin meyvesini, gençlerin ilgisini mesleki eğitime çekerek verdiğini belirten Avdagiç, "Çünkü gençler demode mesleklerin değil, geleceğin mesleklerinin de meslek okullarında verildiğini öğrendi." ifadesini kullandı.



Avdagiç, mesleki eğitimin revaçta olmasında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın inisiyatif alan ve iş dünyasının yanında duran tavrının etkili olduğunu vurguladı.





- "Gençler mesleki eğitimi keşfetti"





İTO Başkanı Avdagiç, Liselere Giriş Sınavı (LGS) birinci yerleştirme sonuçlarının, "matbaadan moda tasarımına ve uçak bakım alanına" kadar onlarca farklı bölümü bulunan mesleki eğitimin geleceği için umut verici olduğunu belirterek, "İstanbul Ticaret Odası hami oldu, gençler mesleki eğitimi keşfetti. En başarılı öğrencilerin, geleceklerini teknik anadolu liselerinde görmeleri, iş dünyası olarak tam da istediğimiz neticedir. Meslek liseli olduk, sınıfları doldurduk. Bu durum, meslek liseleri hakkındaki yanlış algının da tamamen değiştiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gelişen sanayiyle birlikte tüm sektörlerde kalifiye eleman ihtiyacının arttığına dikkati çeken Avdagiç, gençlerin mesleki eğitime yönelmesinin Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük engeli de ortadan kaldırdığını belirtti.

Avdagiç, mesleki eğitim ve sanayinin ihtiyacı olan kalifiye insan gücü arasında bekledikleri uyumun sağlandığını belirterek, gençlerin mesleki eğitimi keşfetmeleriyle Türkiye’nin kalkınmasının da yeni bir evreye gireceğini savundu.





- "İTO, 54 meslek lisesine 'hamilik' yapıyor"





İTO’nun İstanbul’daki 54 okulda yürüttüğü "hamilik" projesi hakkında da bilgi veren Şekib Avdagiç, proje ile meslek liselerinin ihtiyacı olan teçhizatların yenilendiğini kaydetti.



Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biz öğrencilerimize sahip çıkarsak, onlar da bu memlekete sahip çıkacaklar. Hamilik projesiyle öğrencilerimiz, teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve mezun olduklarında, modern teknolojiyle donatılmış fabrikalarda rahatlıkla çalışabiliyorlar. İkinci olarak elbette okullarımızın imkanları kısıtlı. Burada biz devreye girdik ve üretim araçlarını, gerekli makinaları temin edip, okullara teslim ediyoruz. Üçüncüsü öğrencilerimizi, İTO’nun 420 bin üyesini temsil eden Meclis ve Meslek Komitesi üyelerinden oluşan hamilerimizi, ilgili oldukları mesleki ve teknik Anadolu liseleriyle eşleştiriyoruz. Gençlerin işi okulda öğrenmeleri için, onları meslek komitelerimize emanet ederek, hamilik yapıyoruz. Böylece öğrenciler aracılığıyla, reel sektörle dinamik bir ilişki içinde de oluyoruz. Gençlerimizin mesleki ufukları genişliyor, yeni hedefler ediniyorlar."