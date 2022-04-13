Meslek lisesine adını verecek

Yarım asırı geride bırakan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), eğitim alanındaki faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Kuruluşunun 50’nci yılının sloganını ‘Turizmde Eğitim’ olarak belirleyen TÜROB, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile varılan mutabakat sonrasında otelcilik ve turizm eğitimi veren meslek liseleri ile kurumsal işbirliğini başlattı. Bu projenin ilk adımı, Şişli Kervansaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin adının ‘TÜROB 50. Yıl Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ olarak değiştirilmesi konusunda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol ile atıldı. MEB’in onay sürecinin tamamlanması sonrasında isim değişikliğinin uygulamaya konulması bekleniyor. TÜROB geçtiğimiz şubat ayında, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve MEB ile birlikte uygulamaya konulan ve turizm sektörüne nitelikli insan kaynağı yetiştirmesi amaçlanan ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’ projesini de pilot il olarak İstanbul’da başlatmıştı.

Sektöre nitelikli işgücü

TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TÜROB’un eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, “Üç yıl önce başkan seçildiğim ilk gün en önemli hedefimizin eğitime katkı olacağını paylaşmıştım ve sonrasında yönetim kurulumuzla birlikte TÜROB’un 50. yıl mottosunu eğitim olarak belirlemiştik. Salgın nedeniyle iki yıldır dünyada daralma yaşayan turizm alanında, gelecek yıllarda karşılaşılacak en büyük sorunun nitelikli insan kaynağı olacağını görerek, bu ihtiyacı karşılamak için bu dönemde de Bakanlıklarımız ve üniversitelerle işbirliğinde çalışmalarımızı hızlandırdık. Sektör olarak pandeminin etkilerinin ortadan kalkacağı yakın geleceğe odaklandık” dedi. TÜROB’un özellikle pandemi döneminde eğitim çalışmalarıyla 50 bine yakın sektör çalışanına hem fiziki hem online olarak çeşitli konularda mesleki eğitim verdiğine dikkat çeken Eresin, eğitim çalışmalarını sadece sektör çalışanlarıyla sınırlı tutmadıklarını dile getirdi. Bu süreçte Darüşşafaka ve TED ile ortak projelerde buluştuklarını, TÜROB’dan bağımsız olarak üyelerin de eğitim için katkılarını artırmalarını teşvik ettiklerini belirtti. Eresin, TÜROB’un işbirliği yapacağı ve destek vereceği okul sayısının da hızla artırılacağını vurguladı.

Hedef turizmde 20 bin kişiye istihdam

MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme Projesi’nin de pilot il olarak seçilen İstanbul’da geçtiğimiz şubat ayında uygulamaya konulduğunu belirten Eresin, bu projeyle ilgili de şunları söyledi: “Bu proje ile hedefimiz ilk etapta 20 bin kişiye eğitim ve istihdam sağlanması. ‘Mesleki Eğitim Merkezleri’nde en az ortaokul mezunu olmak üzere yaş sınırı olmaksızın öğrenim görmek isteyen öğrenciler işletmelerde yapılan mülakat sonrasında işbaşı eğitimine kabul ediliyor. Öğrenim süresi 4 yıl olacak merkezlerdeki öğrenciler haftada 1 gün okulda yabancı dil ağırlıklı olmak üzere mesleki teorik dersleri, 5 gün ise otellerde işbaşı eğitimleri alarak yıllar itibariyle çıraklık, kalfalık ve ustalık seviyesine erişerek bu belgelerin yanı sıra lise diploması almaya hak kazanacaklar. Öğrencilerin sağlık sigorta primleri ile ilk 2 yıl asgari ücretin üçte biri, son iki yılda ise yarısı oranında maaşları ‘devlet katkısı’ olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızca karşılanacak. Eğitim süreci sonucunda öğrencilerin büyük bölümünün nitelikli insan kaynağı olarak işletmelerimizde istihdam edilmelerini bekliyoruz.”

Liselerarası yemek yarışması devam edecek

TÜROB’un 2018’den bu yana turizm otelcilik sektörü ve meslek liseleri arasında bir köprü oluşturmak üzere ‘Sektör Yetenek Avında’ isimli liseler arası yemek yarışmasını da düzenlediğini hatırlatan Eresin, “Gastronomi şüphesiz son yılların en cazibeli turizm ürünlerinden ve seyahat motivasyonlarından biri. Turizm sektörü içerisindeki her alanda olduğu gibi gastronomi de fazlasıyla nitelikli iş gücüne ve deneyime dayanıyor. Dolayısıyla, gençler bu konuda en önemli avantajımız ve güvencemiz. Hedefimiz okul– sektör işbirliğinin en güzel ve anlamlı örneklerini sürdürülebilir şekilde ortaya koymak. Konaklama sektörü olarak turizm meslek liselerinden mezun olan tüm kalifiye çalışanlara talip olmaya devam ediyoruz” diye konuştu.