"Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" tanıtım toplantısı

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, "Değişim hep var ama üzerimize düşen bu değişimi sürdürülebilir dönüşüme çevirmek. Bu dönüşüm sürecinde, değişimin parametrelerini iyi okumalıyız. Bu kapsamda, göreve geldiğimizden bu yana mesleki eğitim özellikli bir yer tuttu. Gerçekten bu konu önemli ve memleket meselesi." dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), mesleki ve teknik eğitimde sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü sağlamayı amaçlayan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü'nün tanıtım toplantısı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, İSO'nun geçen ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Odası ile imzaladığı protokole ilişkin bilgi verildi.

Verilen bilgiye göre, proje kapsamında her okulda oluşturulan Protokol Yürütme Kurulları'nın rehberliğinde, okulların ders programlarının güncellenmesi, öğretmenlerin geliştirilmesi, öğrencilerin staj programlarının belirlenmesi ve seçilen sektörle okulun gelecek planlarının birlikte ortaya koyulması hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Numanoğlu, toplantıdaki konuşmasında mesleki eğitimin önemine dikkati çekerek, Türkiye'de bu konuda çok olumlu şeyler konuşulmadığını dile getirdi.

Numanoğlu, Türkiye'nin geçmişinden bugüne mesleki eğitimle ilgili önemli bir yapılanması olduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"Bu coğrafya mesleki eğitimin hep farkında olmuş, hem yönetimi hem de toplumuyla. Bizim insanlarımızın kodlarında, mesleki eğitimle ilgilenmek, ona destek vermek var. Hangi sektöre gitsek, konuya nasıl katkı verebileceğini konuşuyor. Herkes iyi olsun istiyor, neden istediğimiz noktada değiliz? Değişim hep var ama üzerimize düşen bu değişimi sürdürülebilir dönüşüme çevirmek.

Bu dönüşüm sürecinde, değişimin parametrelerini iyi okumalıyız. Bu kapsamda, göreve geldiğimizden bu yana mesleki eğitim özellikli bir yer tuttu. Gerçekten bu konu önemli ve memleket meselesi."

Konuya ilişkin Bakanlık kapsamında yapılan çalışmalar konusunda katılımcılara bilgi veren Numanoğlu, imzalanan protokol çerçevesinde çok önemli işler yapılacağının altını çizdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da sürecin başlangıcı hakkında bilgi verdi.

MEB'in mesleki eğitime verdiği öneme işaret eden Yazıcı, yürütülen çalışmalarda 2023 vizyon belgesinin kendilerine yol gösterdiğini söyledi.

Yazıcı, "Mesleki eğitim gibi, ülkenin umudu olan, gelişiminde çok yönlü kazançlar beklenen bir alanda iş birlikleri kaçınılmaz. Bu açıdan bakıldığında yapılan iş birliği de anlam kazanıyor. Mesleki eğitim ile ilgili, bu protokolle çok yönlü bir süreç başladı." dedi.





- "Nitelikli iş gücünün temelini iyi bir eğitim oluşturuyor"





İSO Başkanı Bahçıvan ise, projenin, İSO'da göreve geldiği günden bu yana kendisini en çok heyecanlandıran çalışma olduğuna işaret ederek, projenin fikriyattan icraata dönüyor olmasının tüm sanayicileri heyecanlandırdığını söyledi.

Proje ile, gençleri yeniden üretime ve verimliliğe kazandırmanın ilk adımını attıklarını belirten Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Nitelikli iş gücünün temelini iyi bir eğitim oluşturuyor. Aranan eleman ve yetişmiş eleman konusu önünde sonunda gelip eğitime dayanıyor. Bu gerçek, sanayiden hizmet sektörüne kadar ekonominin her alanı için geçerli. Ama özellikle sanayide bu konuda son yıllarda çok ciddi bir dar boğazla karşı karşıyayız. Bugün hangi sanayi sektörümüzü temsil eden hangi dostumuzla konuşursak konuşalım, getirip önümüze koyduğu gerçek şu; 'Doğru işe doğru insanı, kalifiye insanı bulamıyorum.' Öbür tarafta bakıyoruz işsizlik almış başını gitmiş. Maalesef ve özellikle genç nüfusta hak etmediğimiz oranlarda bir işsizlik yaşanıyor. Demek ki burada iş gücü piyasaları ile iş gücü arasında bu köprü eksik."

Bahçıvan, proje için yola çıkarken bu iki yaka arasında köprü inşa etme hedefinde olduklarını anımsatarak mesleki eğitimde bugün içinde bulunulan ve eleştirilen noktanın, uzun yıllara dayanan bir ihmaller zincirinden ortaya çıktığını aktardı.





- "Sanayi toplumu olma hedeflerimiz, devletimizin en üst organları tarafından da çok net ifade edilmekte"





Erdal Bahçıvan, mesleki eğitimin, son yıllarda farklı sebeplerden dolayı, ulaştığı başarıdan çok çok gerilere düştüğüme işaret ederek, şunları söyledi:

"Azalan bu ilgiye bağlı olarak ortaya çıkan sonuçlar, belki de eğitim ve istihdam hayatımızda yaşamakta olduğumuz açmazlarımızdan en önemlisini oluşturuyor. Bugün artık üretim, sanayi toplumu olma hedeflerimiz, devletimizin en üst organları tarafından da çok net ifade edilmekte ve güçlü adımlar atılmaktadır.

Nitelikli eğitim, nitelikli mesleki eğitim ve dolayısıyla nitelikli istihdam, sanayi ve üretim toplumu olmanın en değerli anahtarı ve çözümü olacaktır. Proje, üretimden uzaklaşan toplumun tekrar üretime kazandırılması adına ve meslek liselerimizin itibarının yeniden yükseltilmesi adına da önemli ve değerlidir. Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile meslek liseleri tekrar statü kazanacak ve Türk sanayisinin en önemli avantaj kaynağı olacak. Kalifiye elemanların katacağı değer, Türkiye'nin sanayi gücüne güç katacak, üretimini çok verimli hale getirecek."



















































