ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ara eleman ihtiyacını karşılamak ve esnaflığın geleceğini korumak için mesleki eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafların ülke ekonomisinin temeli olduğunu ifade ederek, bu kesimin gençlere her zaman ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Toplumun diğer meslek grupları kadar esnafa da gereksinimi olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu sebeple mesleki teknik liseler ve yüksekokulların teşviki önemli bir konu. Ara eleman ihtiyacını karşılamak ve esnaflığın geleceğini korumak için mesleki eğitim yaygınlaştırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve teknik okullarda teorik eğitimin pratikle pekiştirilmesinin önemine işaret eden Palandöken, mesleğini ustasından öğrenmiş çıraklar kadar, işin uzmanı teknik okul mezunlarının da bulunması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, çıraklık eğitim ve stajyerlik dönemlerinin de sigortalılık süresine eklenmesi önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihleri değil, staj ve çıraklık eğitiminin başladığı tarih olmalıdır. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması yeterli değildir. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları, emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil edilmelidir."