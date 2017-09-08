Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam caz festivali Lebogang Manyama 4. hafta maçları
13 ayın en yükseğine çıktı
13 ayın en yükseğine çıktı
Bej Kitap raporu yayımladı
Bej Kitap raporu yayımladı
En fazla borsa kazandırdı
En fazla borsa kazandırdı
Kadınlara internet eğitimi
Kadınlara internet eğitimi
ALES'te köklü değişiklik
ALES'te köklü değişiklik

"Mesleki eğitim yaygınlaştırılmalı"

- TESK Genel Başkanı Palandöken: - "Ara eleman ihtiyacını karşılamak ve esnaflığın geleceğini korumak için mesleki eğitim yaygınlaştırılmalı"

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ara eleman ihtiyacını karşılamak ve esnaflığın geleceğini korumak için mesleki eğitimin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnafların ülke ekonomisinin temeli olduğunu ifade ederek, bu kesimin gençlere her zaman ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Toplumun diğer meslek grupları kadar esnafa da gereksinimi olduğunun altını çizen Palandöken, "Bu sebeple mesleki teknik liseler ve yüksekokulların teşviki önemli bir konu. Ara eleman ihtiyacını karşılamak ve esnaflığın geleceğini korumak için mesleki eğitim yaygınlaştırılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Mesleki ve teknik okullarda teorik eğitimin pratikle pekiştirilmesinin önemine işaret eden Palandöken, mesleğini ustasından öğrenmiş çıraklar kadar, işin uzmanı teknik okul mezunlarının da bulunması gerektiğini vurguladı.

Palandöken, çıraklık eğitim ve stajyerlik dönemlerinin de sigortalılık süresine eklenmesi önerisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Sigortalılık başlangıcı işe giriş tarihleri değil, staj ve çıraklık eğitiminin başladığı tarih olmalıdır. Stajyer ve çırakların çalıştıkları dönemde iş kazası, meslek hastalığı veya hastalık riskine maruz kalmaları durumunda kendilerine gerekli yardımların (gelir bağlanması, istirahatli olunan sürede geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sağlık yardımı gibi) yapılması yeterli değildir. Aynı zamanda çıraklık veya stajyerlik dönemindeki prim gün sayıları, emeklilik hesabında prim ödeme gün sayısına dahil edilmelidir."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ara ElemanBendevi Palandökençıraklık
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5