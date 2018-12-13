"Mesleki eğitime finansal ve vergisel avantajlar sağlanmalı"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, mesleki eğitimin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve vergisel avantajlar oluşturulması genel bir kanı." ifadesini kullandı.

Kesikbaş, ESO tarafından hazırlanan "Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı Sorunlar/Çözümler/Projeksiyon" başlıklı rapora ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rapor ile şehir sanayisinin içinde bulunduğu durumu, sektörlerin gelişmesi için yapılması gerekenleri ve sanayicilerin beklentilerini belirlediklerini bildiren Kesikbaş, bu kapsamda "Eskişehir Sanayisi 2023 Vizyon Programı"nın hazırlandığını ifade etti.

Çalışmalarında Eskişehir sanayisine ilişkin 3 ana sorun alanı tespit ettiklerini aktaran Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri yerli üretimin, buna bağlı olarak Ar-Ge ve tasarım altyapısının geliştirilmesine ilişkin sorunlar, diğeri nitelikli eleman temini konusunda yaşanan sorunlar ve nihayetinde ihracat kabiliyetlerinin artırılmasına ilişkin sorunlar. Oda olarak özellikle bu sorunlara ilişkin özgün çözüm önerilerinde de bulunuldu. ESO Mesleki Eğitim Merkezi, sektörel URGE projeleri, uluslararasılaşma temalı Avrupa Birliği projeleri, ESO sektör fuarları ve üye ihtiyaçlarına yönelik planlanan eğitim-danışmanlık programları bu çalışmalara örnektir. Eskişehir'deki sanayi ve diğer bileşenlerin üzerinde durduğu konuların başında mesleki eğitim reform çalışmaları bulunuyor. Mesleki eğitim desteklenmesi gereken bir alan. Hem işsiz gençlere hem de çalışanlara verilecek mesleki eğitimlere finansal ve vergisel avantajlar oluşturulması genel bir kanı."

Kesikbaş, Eskişehir sanayisinin en önemli ihtiyaçlarından birinin de ESO, üniversiteler, mükemmeliyet merkezleri, KOSGEB ve belirlenecek diğer paydaşların ortaklığında, akredite olmuş, uzman ve nitelikli personelin çalıştığı, sanayicilere uygun fiyatlarla hizmet veren test, analiz, kalibrasyon ve prototipleme amaçlı bir laboratuvar olduğunu bildirdi.

Lojistiğin de yaptıkları görüşmelerde altı çizilen konulardan olduğuna dikkati çeken Kesikbaş, "Bu bağlamda Hasanbey Lojistik Merkezinin etkin kullanılması, lojistik köy ile Eskişehir OSB arasında demir yolu hattının vakit kaybedilmeden yapılması ve Eskişehir'in limanlara bağlanmasını sağlayacak Bursa-Gemlik demir yolu hattının bir an önce hayata geçirilmesi vurgulandı. Bununla birlikte kentin alternatif bölgelerinde yeni nesil organize/endüstri bölgelerinin kurulması tavsiye edildi. Bunun özellikle yabancı yatırımcıların çekilmesi adına önemli bir adım olduğu belirtildi." ifadelerini kullandı.