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"Mesleki eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz"

- Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay: - "Anadolu OSB olarak, mesleki ve teknik eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

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ANKARA (AA) - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, "Anadolu OSB olarak, mesleki ve teknik eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tuncay, yaptığı yazılı açıklamada, 2018'de yaklaşık bin mesleki ve teknik eğitim alan öğrencinin Anadolu OSB'de ağırlandığına dikkati çekti.

Ülke ekonomisi için mesleki eğitimin önemine değinen Tuncay, "Anadolu OSB olarak, mesleki ve teknik eğitime hassasiyetle yaklaşıyoruz ve tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ülkemizin gençlerine inanıyoruz. Aynı gemide aynı pencereden bakıyoruz ama gençler dünyayı daha geniş görebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tuncay, öğrencilerin iş garantili uygulamalı eğitim alabilmeleri için üreticilerin destek olduğuna işaret ederek, "Öğrenciler, önümüzdeki dönemde de bölgemizdeki birçok fabrikada staj ve yaz çalışması yapacak. Tükettiğimiz her şeyi üretebiliriz. Öğrencilere de hep bunu yineliyoruz, yeter ki isteyelim biz, kendimize yeteriz." ifadelerini kullandı.

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