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"Mesleklerin birlikteliği güçlendi"

- Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları listesindeki sektör ve meslek sayısının azaltılması, esnaf ve tüccar kesiminde memnuniyet yarattı - TESK Başkanı Bendevi Palandöken: - "Esnaf ve sanatkar meslek kollarının birbiriyle ilişkili meslekleri kapsayacak şekilde gruplandırılması, sektörel birlikteliği güçlendirdi" - ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Sadece tüccar ve sanayicilerin yapabileceği iş kollarının hangi odaya kayıt olacağına ilişkin kafa karışıklığı ortadan kalkmıştır"

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ANKARA (AA) - CÜNEYT KEMAL ÖZKÖK - Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları listesindeki sektör ve meslek sayısının azaltılması kararı, esnaf ve tüccar kesiminde memnuniyetle karşılandı.

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun, Resmi Gazete'nin önceki günkü sayısında yayımlanan ve 1 Mayıs'ta yürürlüğe girecek kararıyla "Esnaf ve Sanatkar Meslek Kolları" listesindeki sektör sayısı 17'den 11'e, meslek sayısı da 307'den 184'e düşürüldü.

Kararla esnaf ve sanatkarlar, "daraltılmış meslek modeli" sayesinde bazı ekonomik faaliyet değişikliklerinde işlem bedeli ödemek zorunda kalmayacak.

Uygulama, esnaf ve tüccarlar arasında memnuniyet yarattı.

- "Mesleklerin gerçek durumu yansıtıldı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AA muhabirine, düzenlemeden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kurulun son olarak 2016'da sektör ve meslek kollarını belirlediğini ancak Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE) kodlarıyla uyumlu hale gelmesi için böyle bir değişikliğe gidildiğini belirten Palandöken, "Eski meslek kollarında tek bir iş olarak ifade edilen bazı meslekler, esasında birbirinden bağımsız faaliyetler olarak yürütülmesi nedeniyle çeşitlendirildi. Bu değişiklikle, söz konusu mesleklerin gerçek durumu yansıtıldı." dedi.

Palandöken, yakın ilişkili olan mesleklerin tek bir meslek altında birleştirildiğini, bu sayede esnaf ve sanatkarların ödeyecekleri tescil ücretlerinin düşürülmesinin amaçlandığını bildirdi.

Meslek kollarının tanımlarında geçen detaylı anlatım yerine kapsayıcı ve basit ifadelerin benimsendiğine işaret eden Palandöken, "Meslekler halk diline uygun ve yakın hale gelirken, esnaf ve sanatkar meslek kollarının birbiriyle ilişkili meslekleri kapsayacak şekilde gruplandırılması, sektörel birlikteliği güçlendirdi." diye konuştu.

- "Kafa karışıklığı ortadan kalktı"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da kararın meslek kollarını Türk Ticaret Kanunu'ndaki esnaf tanımına uygun hale getirdiğini ifade etti.

Tacir ve sanayicilerin yapabileceği iş kolları olan motorlu taşıt imalatı, beyaz eşya imalatı gibi birçok iş kolunun kapatıldığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Böylece sadece tüccar ve sanayicilerin yapabileceği iş kollarının hangi odaya kayıt olacağıyla ilgili kafa karışıklığı ortadan kalkmıştır. Kurul kararında emeği geçen tüm temsilcilere teşekkür ediyorum. Alınan kararın gerek esnaflarımıza gerekse tüccar ve sanayicilerimize hayırlar getirmesini diliyorum."



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