MESS'in yeni başkanı Özgür Burak Akkol oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Özgür Burak Akkol seçildi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, MESS Olağan 47. Genel Kurulunda seçilen yeni yönetim çalışmalarına başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Özgür Burak Akkol üstlendi.

Özgür Burak Akkol, Hasan Özcan Aydilek, Bora Koçak, Haydar Yenigün, Erkan Kafadar, Tuna Arıncı, Aykut Özüner, Erol Bakan ve Ayhan Özel’den oluşan yeni yönetim kurulu üç yıl boyunca göreve devam edecek.







- "Yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkol, sendika olarak ülke adına taşıdıkları sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını yürüttüklerini belirtti.

Üyelerinin metal sanayisinin toplam satışlarının yarısından fazlasını gerçekleştirdiğine dikkati çeken Akkol, "185 bine yakın istihdam sağlayan 211 üyemizle birlikte Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundayız. Çalışma hayatındaki gelişmeler doğrultusunda üyelerimizin ihtiyaçları değişiyor ve farklılaşıyor. Bu değişimi gözeterek sürekli ve açık iletişim içinde olmamızı sağlayacak yeni platformlar geliştireceğiz ve ortak akıl oluşturacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz. Çalışma barışını korumayı, iş yerlerimizi geleceğe taşımayı ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmayı hedefleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.





- "MESS, teknolojideki son gelişmelerle iş gücünü buluşturacak"





MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, metal sanayi için dönüm noktası olacak yeni bir projeyi başlatmanın hazırlığı içinde olduklarını aktardı.

Dünyanın hiç olmadığı kadar büyük bir değişim sürecinden geçtiğinin altını çizen Akkol, şunları kaydetti:

"Bilginin üretilmesi ve teknoloji kullanımı küresel ekonominin en önemli aktörlerine dönüşmüş durumda. Bu alanda fark yaratan temel unsurların en önemlilerinden birini ise insan kaynağı oluşturuyor. Bilgiyi üretebilecek, teknolojiyi kullanabilecek yetkinlikte insan kaynağı olan ülkeler rekabette öne çıkıyor. Bu gerçekten hareketle MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. 'Sanayinin Dijital Dönüşümü' vizyonuyla başlattığımız 'MESS Teknoloji Merkezi' projesi, teknolojideki son gelişmelerle iş gücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak böylesi stratejik bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.”





