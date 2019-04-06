Metal hırdavat sektöründen 54 firmayla tanıtım atağı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nin (İDDMİB) info standı ile yer aldığı, Uluslararası bağlantı elemanları sektörünün en büyük buluşma noktalarından biri olan ve bu yıl sekizincisi Almanya'da gerçekleştirilen Fastener Fair'e Türkiye'den 54 firma katıldı.

İDDMİB tarafından yapılan açıklamaya göre, bağlantı elemanları, kilitler, bina donanımları, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerini kapsayan metal hırdavat sektörü, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Fastener Fair'de buluştu.

20 bin 800 metrekarelik alanda ve üç holde düzenlenen fuara 46 ülkeden 895 katılımcı iştirak ederken, toplam 12 bin 741 sektör profesyoneli ziyarette bulundu.





- "54 Türk firması önemli bağlantılarla geri döndü"





Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, fuarın sektör açısından çok önemli bir buluşma noktası olduğuna işaret ederek, fuara katılan 54 Türk firmasının önemli bağlantılarla geri döndüğünü ve ürünlerini 91 ülkeden gelen ziyaretçilere gösterme fırsatı bulduğunu belirtti.

İDDMİB'in yıl sonu ihracat hedefinin 10 milyar dolar olduğunu kaydeden Öztiryaki, bu ve benzeri organizasyonların kendilerini hedefe adım adım yaklaştırdığını kaydetti.

İDDMİB Metal Hırdavat Sektör Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu da İDDMİB info standında toplam 48 yabancı firma ile görüşüldüğü belirterek, bu firmalara Türkiye'deki sektör ve projelerle ilgili bilgi verildiğini aktardı.



Sektörün en önemli organizasyonlarından biri olan Fastener Fair'in son derece verimli geçtiğini belirten Tecdelioğlu, fuara Almanya'nın ardından en fazla ziyaretçinin İtalya ve İngiltere'den geldiğini, Fransa, Polonya, Hollanda ve İspanya'nın da fuarı ziyaret eden diğer Avrupa ülkelerinin başında geldiğini bildirdi.

Tecdelioğlu, iş kolu dağılımı olarak bakıldığında ise en fazla ziyaretçinin yapı sektöründen olduğuna işaret ederek, bu sektörde bir önceki fuara göre çok ciddi bir artış görüldüğünü vurguladı.







- "Hedefimiz iki milyar dolar ihracat"





Metal Hırdavat Sektör Komitesi Başkanı Tecdelioğlu, altı ulusal dernekle iş birliği yapan toplam 170 üyeli Avrupa Bağlantı Elemanları Distribütörleri Derneği ve Kuzey Amerika’da yerleşik 152 üretici ve distribütör üyesi olan Ulusal Bağlantı Elemanları Distribütörleri Derneği ile de önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türk metal hırdavat sektörünün ihracat rakamları ve hedeflerine de değinen Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Sektör olarak geçtiğimiz yıl 1,67 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Alt sektörler olarak bakıldığında bağlantı elemanları sektörü 842,5 milyon dolar, kilitler, bina donanımları, mobilya aksesuarları 670,9 milyon dolar, el aletleri sektörü de 162.7 milyon dolarlık ihracat yaptı. 2019 yılı ise özellikle el aletleri özelinde çok iyi başladı. İlk iki aylık ihracat rakamları geçtiğimiz yılın aynı döneminin yüzde 63 üzerinde. Toplam metal hırdavat olarak bakıldığında ise yüzde 3,91 yukarıdayız. Bu yıl yapacağımız fuar ve Ur-Ge projeleri ile ihracatımızı iki milyar dolar sınırına yaklaştırmak istiyoruz."



