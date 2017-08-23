Metal ve plastik sektörü için 8,3 milyon avroluk laboratuvar

SAMSUN (AA) - Samsun'da, metal ve plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu pek çok testin yapılacağı, metal, metroloji ve kalibrasyon laboratuvarı kurulacak.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin mali iş birliği çerçevesinde desteklenen Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı projesi, bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, toplantıdaki konuşmasında, oda tarafından yürütülen proje kapsamında 8 milyon 300 bin avro bütçeyle Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı kurulacağını söyledi.

Proje bedelinin yüzde 100'ünün hibe olduğunu belirten Murzioğlu, laboratuvarın Organize Sanayi Bölgesinde inşa edileceğini bildirdi.

Murzioğlu, "Binada testlerde kullanılacak 130 adet cihazımız var. Çok kısa sürede akredite olacak laboratuvar Türkiye'nin üçüncü en büyük laboratuvarı olacak. Samsun'umuza ve bölgemize hizmet edecek. Metal ve plastik sektörünün hemen hemen tamamı bundan faydalanacak." dedi.

TSO Başkanı Murzioğlu, söz konusu laboratuvarın yüzde 51 hissesinin Ticaret ve Sanayi Odasına, yüzde 20'sinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına, yüzde 10'unun Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ), yüzde 10'unun Merkez Organize Sanayi Müdürlüğüne ve yüzde 9'unun da Ticaret Borsasının ortaklığıyla kurulan şirkete ait olduğunu ifade etti.

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran da üniversite-sanayi iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Toplumun ekonomik kazanımlarının artması için iş birliğine ihtiyaç olduğunu dile getiren Kuran, "Elinizdeki malzemenin, ürünün içinde ne olduğunu belgelemeniz gerekir. Üniversitede laboratuvarlar var ama başkalarının da bu sonuçlara inanması için akredite bir laboratuvara ihtiyaç var. Onu da burası sağlayacak. Üniversite laboratuvarlarını bu laboratuvarla birleştirip analiz kapasitesini daha da artırmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Genel Müdürü Hami Danış da laboratuvar akreditasyonunun, teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olarak hem ulusal hem de uluslararası yüksek saygınlığı ifade ettiğini söyledi.



