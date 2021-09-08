Metalik Yıldızlar ödüllerini aldı

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), 2020 yılında gerçekleştirdiği 8,4 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. ‘İhracatın Metalik Yıldızları’ gerçekleştirilen törende ödüllerini aldı. İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki sektörün bu yıl 10 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağını söylerken, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay demir ve demir dışı sektörünün ihracatın yüz akı olduğunu söyledi. TİM Başkanı İsmail Gülle ise Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün ihracattaki birim değerindeki artışa vurgu yaptı.

Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı veren Demir ve Demir Dışı Metaller sektörü pandemi yılında da söz konusu katkıyı sağlamaya devam etti. Sektör 2020 yılını 8,4 milyar dolarlık ihracat ile genel ihracattan yüzde 4,6’lık pay alarak ve sanayi sektörleri arasında en çok ihracat gerçekleştiren altıncı sektör olarak tamamlamanın haklı gururunu yaşarken, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) de başarılı ihracatçılarını ödüllendirdi. Ülke ihracatına katkı sunan ve ödüle layık görülen tüm firmaları tebrik eden İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, bu sene ihracat rakamlarının Türkiye’deki pandemi ve doğal afetler gibi olumsuzluklara rağmen bu zor dönemde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. Öztiryaki ayrıca bu dönemde tarihin en yüksek ihracat rakamına ulaşma başarısını yakaladıklarını belirtti.

İHRACATTA HEDEF AŞILACAK

Ödül töreninde konuşan İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, “2021 yılının ilk sekiz ayında da, ihracatımızı yeni rekorlara taşımaya devam ettik. Yılın ilk sekiz ayında ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artırarak 7,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Yani ilk 8 ayda neredeyse geçtiğimiz yılın ihracat rakamını yakalamış durumdayız. Aynı dönemde ihracatımızı 1,5 milyon tondan 2 milyon tona çıkarmış olmamız rakamsal artışın sadece hammadde fiyatlarındaki artışa bağlı olmadığını gözler önüne seriyor. İlk kez son 12 aylık sektör ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Aşmayı başardığımız her ihracat hedefi gibi 2021 yılı ihracat hedefimiz olan 10 milyar doları da hep birlikte aşarak 11 milyar doların üzerinde bir rakamı yakalayacağız. 210 ülke ve bölgeye ihracat yaparak dünyada ayak basılmadık yer bırakmayan ihracatçılarımızı kutluyorum.” dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanması öngörülen “Sınırda Karbon Düzenlemesi”nin AB’ye olan ihracatımıza ilave bir maliyet getireceğini aktaran Öztiryaki şunları söyledi: “Özellikle en çok ihracat yapan alt sektörümüz olan alüminyum ilk etapta ‘Sınırda Karbon Düzenlemesi’ kapsamına alınacak sektörler arasında yer alıyor. Bu sürece hızlı uyum sağlanabilmesi için ‘Emisyon Test ve Belgelendirme’ altyapımızın AB tarafından tanınacak şekilde geliştirilmesi önem arz ediyor. Diğer taraftan firmalarımız kendi karbon emisyonlarını azaltma noktasında bilgilendirilmenin ötesinde yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Avrupa Birliği’nin, kendisi ile Gümrük Birliği içinde olan Türkiye’yi, hem Yeşil Mutabakat’ın finansmanı hem de Sınırda Karbon Düzenlemesi konularında 3. ülkelerden ayrı tutması gerektiğini düşünüyoruz.”

ULUSAL ARMATÖR FİRMA KURULMALI

Sektör ile ilgili sorunlara karşın çözüm önerilerini dile getiren Öztiryaki, “İhracat demek lojistik demek. En kaliteli ve talep edilen malları da üretseniz, pazarlara hızlı ve uygun maliyetli ulaştıramadığınızda bunun bir kıymeti yok. Navlun fiyatları mal fiyatları ile yarışan ve özellikle uzak pazarlardaki rekabetçiliğimizi yok eden bir noktaya doğru ilerlemekte. Navlun fiyatları sadece bizi değil tüm dünyayı etkiliyor diyebilirsiniz. Doğrudur. Fakat lojistik noktasında yapacağımız açılımlar, rakiplerimize karşı avantaj yaratacak bir fırsat kapısını bizler için aralayacak. Bu noktada; küresel aktörlerle rekabet edebilecek ulusal bir armatör firma kurulmalı. Dünyanın stratejik noktalarında gemilerimize öncelik verecek limanlara stratejik yatırımların ve ‘Yurtdışı Lojistik Merkezleri’ konusunda yapılmakta olan çalışmaların ihracatımızın önünü açacağını düşünüyoruz.” dedi.

Hammadde ile ilgili yaşadıkları sorunlara da değinen Öztiryaki şunları aktardı: Bir diğer sorunumuz; artan hammadde fiyatları ve cirolara paralel olarak artan finansman ihtiyaçlarımız. Eximbank sigorta limitlerinin artırılması için yapılan her katkı ihracatımızı doğrudan olumlu etkiliyor. Diğer bir gerçek de bugün KGF desteğine her zamankinden çok ihtiyaç duyulmakta olduğudur. KGF desteğini güçlü bir kontrol mekanizması ile kaynak israfının önüne geçecek şekilde büyük-küçük ihtiyaç duyan tüm firmalar için kullanılabilir hale getirebilirsek finansman ihtiyacımızı rahatlatma noktasında önemli bir adım atılmış olacak.”

BAKAN YARDIMCISI RIZA TUNA TURAGAY: “HEDEF 211 MİLYAR DOLAR İHRACAT”

Ödül töreninde konuşan ve Türkiye’nin gayet iyi bir sene geçirdiğini söyleyen T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “2020 yılını yüzde 1,8 büyüme ile kapattık. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde 21,7 büyüdük. İlk yarısında ise yüzde 14,3 büyüdük. Türkiye’nin gerçekleştirdiği 21,7 büyümede ihracatın net katkısı 6,9 puan. Bu açıdan tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyorum. İlk 8 ayda ihracatımız yüzde 36,9 arttı ve 140,2 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayında ise yüzde 51,8 arttı ve 18,8 milyar dolar oldu. Her ay bir rekor kırdık. Hedefimiz 211 milyar dolar ihracat. Bu hedefe de hep beraber ulaşacağız” dedi.

TİM BAŞKANI GÜLLE: “İHRACATTA HEM DEĞER HEM DE BİRİM ARTTI”

Ödül töreninde konuşma gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, “Yılın ilk 8 ayında, Demir ve Demir Dışı Metaller sektörümüzle, ihracatımızı yüzde 49 artırarak 7,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Sektörümüzden bir diğer iyi haber ise, birim ihracat değerinden geldi. Bu yılın ilk 8 ayında sektörümüz, ihracat birim değerini yüzde 18 artırarak 3,9 dolara yükseltti. İhracatımız artarken, birim ihracat değerimizin de yükselmesi, Meclisimizin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. 2021 yılında sektörümüz 210 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdi. Yıl sonunda, sektörümüzün 10 milyar dolarlık ihracat hedefini aşacağına inancımız tam. İDDMİB çatısı altında yer alan her bir ihracatçımız, Türkiye’nin ticaret diplomasisinin saha neferleri olarak, bugünün yıldızı olmayı hak ediyor” ifadelerini kullandı.

TOPLAM 75 ÖDÜL

‘İhracatın Metalik Yıldızları’ ödül töreninde 25 kategoride toplam 75 ödül verildi. Ayrıca 26 derneğe desteklerinden ötürü teşekkür plaketi sunulan etkinlikte İDDMİB İhracat Şampiyonları sırasıyla Kibar Dış Ticaret A.Ş., Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Asaş Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketleri oldu.