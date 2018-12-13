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Meteor yağmurunu n11.com makineleriyle görüntüleme fırsatı

- Yılın son ve en büyük görsel şöleni olan Geminid (İkizler) meteor yağmurunu görüntülemek isteyenler için fotoğraf makineleri n11.com'da satışa çıktı

Meteor yağmurunu n11.com makineleriyle görüntüleme fırsatı
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İSTANBUL (AA) - Geminid (İkizler) meteor yağmuruna tanık olup bu anı ölümsüzleştirmek isteyenler için birbirinden farklı modelde profesyonel fotoğraf makineleri n11.com'da satışa sunuluyor.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, astronomlar ve bilim insanlarına göre görülmeye değer meteor yağmurlarının başında gelen Geminid (İkizler) meteor yağmuru, 13 Aralık'ı 14 Aralık'a bağlayan gece gökyüzü ve fotoğraf düşkünlerini bekliyor.

Açık bir gökyüzü ile karanlık yerlerden izlenebilen meteor yağmurunu ölümsüzleştirmek isteyenler için birçok farklı modelde profesyonel fotoğraf makinesi n11.com’da satışa sunuluyor.

Meteor yağmurlarının kralı olarak bilinen Geminid meteor yağmurunu renkli karelere taşımak isteyenler, farklı seviyelerde pek çok profesyonel kameraya n11.com’da tek tıkla ulaşabiliyor. Fotoğrafçılığa giriş seviyesi için uygun olan Canon 4000d 18 55 serisi, 18 Megapiksel kamerasıyla DSLR kalitesinde göz alıcı fotoğraflar ve Full HD filmler çekmenize yardımcı oluyor.

Profesyonel fotoğrafçıların ilk tercihlerinden olan Canon EOS 5D Mark IV Kit ile Canon 6d mark II modeli de n11.com'da satışa sunuluyor.

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GeminidN11.com
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