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Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı

Türkiye genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Trakya, Marmara'nın güney ve...

Meteoroloji'den parçalı ve çok bulutlu hava uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde havanın, parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması tahmin ediliyor. Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis ve pus hadisesiyle gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüHava Durumu
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