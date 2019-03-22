Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda dünya Trabzon mersin
Listedeki tek Türk
Listedeki tek Türk
Kebabın adı “Adana”
Kebabın adı “Adana”
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO

Meteoroloji Hortum Eylem Planı hazırlıyor

- Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun: - "Antalya, Mersin ve Muğla en çok hortum yaşanan illerimiz. Hortum Eylem Planı çalışması başlattık" - "Tıbbi meteoroloji alanında da çalışmalar yapıyoruz. Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılarda bulunuyoruz" - "Polenlere bağlı solunum ve alerji rahatsızlığı yaşayanlar için polen ölçümleri ve meteorolojik bilgileri kullanarak polen tahmini yapmak amacıyla Ege Üniversitesi ile çalışıyoruz"

Meteoroloji Hortum Eylem Planı hazırlıyor
banner17

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'de son dönemde meydana gelen hortum olaylarına dikkati çekerek, "Antalya, Mersin ve Muğla en çok hortum yaşanan illerimiz. Hortum Eylem Planı çalışması başlattık." dedi.

Coşkun, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) faaliyet ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl Dünya Meteoroloji Günü'nün temasının dünya, güneş ve hava olduğunu belirten Coşkun, "Gün dolayısıyla özel bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bine yakın müracaat oldu, ilk 3'e girenlere ödüllerimiz olacak." diye konuştu.

Coşkun, MGM'nin Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından bölgesel eğitim merkezi seçildiğine işaret ederek, bu kapsamda 136 farklı ülkeden bin 500'ü aşkın yabancı katılımcının Ankara, İstanbul ve Antalya'da düzenlenen kurs, çalıştay ve seminerlere katıldığını söyledi. Coşkun, MGM'nin uluslararası birçok kuruluşa da üye olduğunu ifade etti.

- Hortum Eylem Planı

Türkiye'de son dönemde meydana gelen hortum olaylarına dikkati çeken Coşkun, "Antalya, Mersin ve Muğla en çok hortum yaşanan illerimiz. Hortum Eylem Planı çalışması başlattık. Biz uyarılarımızı duyururken hortum riskini de dile getiriyoruz. Vatandaşlarımız da buna göre önlemlerini almalı." dedi.

- Solunum sistemi hastaları için tahmin

Coşkun, tıbbi meteoroloji alanında da çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Aşırı sıcak ve soğuk hava dalgalarına yönelik tahmin ve uyarılar yapıyoruz. Kalp ve solunum yolu gibi rahatsızlığı olanlar, hamileler, çocuklar ve yaşlılar için risk teşkil eden çöl tozlarının taşınımı konusunda da tahmin ve uyarılar yapılıyor. Ayrıca kış mevsiminde yaşanması muhtemel kentsel hava kirliliği riski için enverziyon tahminleri hazırlanarak yayınlanıyor." diye konuştu.

- Polen ölçümü

Polenlere bağlı solunum ve alerji rahatsızlığı yaşayanlar için de polen ölçümleri ve meteorolojik bilgileri kullanarak polen tahmini yapmak amacıyla Ege Üniversitesi ile çalışma yürüttüklerini dile getiren Coşkun, bu kapsamda pilot bölge seçilen İzmir'de çalışmalara başlandığını bildirdi.

- Trenler için özel hava tahmini

Coşkun, Demir Yolu Tahmin Sistemi geliştirdiklerini belirterek "Mesela Ankara'dan Eskişehir'e kadar tren hattı boyunca meteorolojik açıdan riskli alanları belirleyeceğiz. Bu sayede daha güvenli bir yolculuk planlaması için meteorolojik şartlar göz önüne alınacaktır." ifadesini kullandı.

Bu yıl 60 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu daha kuracaklarını anlatan Coşkun, meteoroloji radarlarının yerli ve milli kaynaklarla üretilmesi için de çalışma başlattıklarını söyledi.

Balıkçılar, çiftçiler ve spor faaliyetleri için tahmin ve uyarılar yayınladıklarını belirten Coşkun, spor faaliyetlerinde tahminlerinin daha çok dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Coşkun, kayak merkezlerinde kar yüksekliği ölçümleri ve hava tahminleriyle de kış sporlarına destek olduklarını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Meteoroloji GünüMeteoroloji Genel MüdürlüğüMeteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu CoşkunPolen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5