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Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

- Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Manisa çevreleri için gün içinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunuldu

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Manisa çevrelerinde gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Uşak ve Manisa çevrelerinde gün içinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.
Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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UşakSağanak YağışMeteoroloji Genel MüdürlüğüKütahyaEskişehirAfyonkarahisar
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