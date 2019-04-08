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Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Yurdun batı kesimindeki 6 ilde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun batı kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle...

Meteorolojiden 6 il için kuvvetli yağış uyarısı
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ANKARA (AA) - Yurdun batı kesimindeki 6 ilde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurdun batı kesiminde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel düzeyde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



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Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli YağışMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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