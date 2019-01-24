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Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

- Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteorolojiden Antalya ve Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
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ANKARA (AA) - Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de; gece saatlerinde Kıyı Ege ile yarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat, yer yer 90 kilometre/saat), Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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AntalyaMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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