Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi dünya mersin Ceyhan
Sevmek lazım...!
Sevmek lazım...!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Henkel Yönetim Kurulu'nda önemli değişiklik!
Ant Yapı'ya taze kan
Ant Yapı'ya taze kan
17. Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde Buluşuyor
7 Kıtadan Kadınlar 7 Mart’ta
Cepte sert fren yaptık
Cepte sert fren

Meteorolojiden fırtına uyarısı

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege çevrelerinde fırtına bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı öngörülüyor.Rüzgarın...

Meteorolojiden fırtına uyarısı
banner17

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege çevrelerinde fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, söz konusu bölgelerde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artıracağı öngörülüyor.

Rüzgarın önce güney ve güneybatı, yarın öğle saatlerinden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden eseceği bildirilirken, perşembe akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına görüleceği tahmin ediliyor.

Çanakkale ile Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir'in kuzeyinde de rüzgarın zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.






İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fırtına UyarısıKuzey EgeMeteoroloji Genel Müdürlüğü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5