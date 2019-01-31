Meteorolojiden fotoğraf yarışması

ANKARA (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle "Güneş, Dünya ve Hava" konulu fotoğraf yarışması düzenleyecek.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın kuruluş günü olması nedeniyle 23 Mart'ın her yıl Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlandığı ifade edildi.

Söz konusu günün Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyi tarafından belirlenen tema etrafında kutlandığı belirtilen açıklamada, bu yılın temasının "Güneş, Dünya ve Hava" olduğu kaydedildi.

Bu nedenle aynı konu başlığıyla fotoğraf yarışması düzenlendiği ifade edilen açıklamada, yarışmaya profesyonel ve amatör fotoğrafçıların katılabileceği bildirildi.

Yarışmaya son katılım tarihinin 8 Mart olduğu belirtilen açıklamada, dereceye giren eser sahiplerine para ödülü verileceği, ödül ve plaketlerin 23 Mart'ta takdim edileceği duyuruldu.

Açıklamada, eserlerin, kurumun merkez birimi ile 15 bölge müdürlüğünün tanıtım materyallerinde kullanılacağı aktarıldı.







