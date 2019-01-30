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Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde bugün başlayacak kar yağışının...

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
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ANKARA (AA) - Antalya'nın doğusu ve Konya'nın güney kesiminin yüksek bölgelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu bölgelerde bugün başlayacak kar yağışının yarın gece saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Başta Antalya ve Konya'yı birbirine bağlayan kara yollarında olmak üzere buzlanma, don olayı ve tipi şeklinde kar yağışına bağlı ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksamalara karşı yetkililer ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

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