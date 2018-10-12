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Meteorolojiden sağanak uyarısı

- Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısında sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği öngörülüyor.

Marmara'nın güney ve doğusunda, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Erzurum, Ağrı, Adıyaman, Kilis, Gaziantep çevrelerinde ve Diyarbakır'ın kuzeyinde, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Yağışların bu akşam Antalya il merkezi ve doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteorolojiden Sağanak Uyarısı
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