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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yörelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri ile Edirne, Bursa, Balıkesir, Konya, Niğde, Kayseri, Ordu, Giresun, Malatya, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile İstanbul'un kuzey kıyıları ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Ayrıca, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Yetkililer, hava kalitesinin azalması ve görüş mesafesinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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