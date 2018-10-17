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Meteorolojiden sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke...

Meteorolojiden sağanak uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, bazı yerlerde sağanak, gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in, Batı Karadeniz’in, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Ankara’nın kuzey çevreleri, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Kütahya ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak geçmesi bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSağanak
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