Meteorolojiden şiddetli yağış uyarısı

ANKARA (AA) - Orta ve Doğu Karadeniz'de bu gece itibarıyla şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta ve Doğu Karadeniz'de gece itibarıyla başlayacak yağışların Samsun il merkezi ve batısıyla Trabzon'da kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli (75 kilogram/metrekare) olacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşlar ve yetkililerden ani sel, su baskını, yıldırım ve özellikle heyelan riskine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.