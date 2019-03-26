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Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

- Türkiye'nin perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye'nin, perşembe günü Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, doğu bölgelerinde bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedecek yağışların, yarın öğle saatlerinde tekrar başlaması bekleniyor.

Perşembe günü gelecek soğuk ve yağışlı sistemlerin etkisiyle yurdun güney ve doğu kesimlerinde (Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu) beklenen yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bir hafta süresince Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda zaman zaman kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Van, Bitlis ve Hakkari çevreleriyle Siirt ve Şırnak illerinin doğu, Tunceli'nin kuzey ilçelerinde her gün aralıklarla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don olayının ulaşımda aksamalar yaratma ve dik yamaçlarda çığ riski bulunuyor. Vatandaşların ve yetkililerin muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, perşembe günü kuzeybatı kesimlerden itibaren başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı bölgelerde hissedilir derecede (6-10 derece) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi, doğuda ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Ayrıca yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Karaman, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, genellikle sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSoğuk Hava
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