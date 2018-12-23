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Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı

ANKARA (AA) - Türkiye genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya...

Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı
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ANKARA (AA) - Türkiye genelinin yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde 8-12 derece azalması ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Ankara'da salı günü sabah saatlerinde yağmur şeklinde başlaması beklenilen yağışın zamanla karla karışık yağmura döneceği ve akşam saatlerinden itibaren çarşamba günü sabah saatlerine kadar kar yağışı şeklinde devam edeceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasıyla gecenin en düşük sıcaklıklarının çarşamba sabahı sıfırın altında 3, perşembe sabahı ise sıfırın altında 9 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da yarın akşam saatlerinden sonra başlaması beklenilen yağışın zaman zaman kuvvetlenerek yağmur şeklinde olması, hava sıcaklığının azalmasıyla önce kentin yüksek kesimlerinde, zamanla il genelinde karla karışık yağmur, çarşamba günü ise aralıklarla hafif kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Pazartesi günü 14 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığının çarşamba ve perşembe günleri, 1-2 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İzmir'de de sadece salı günü yağmur ve sağanak, diğer günlerde ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarındaki düşüşler, İzmir ve Kıyı Ege'de de hissedilecek.

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BalkanlarMeteoroloji Genel MüdürlüğüSoğuk Ve Yağışlı
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