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Meteorolojiden TCDD'ye "havalı" destek

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, erken uyarı ve hava tahminleri TCDD ile daha hızlı paylaşılarak, meteorolojik gelişmelerden kaynaklı muhtemel demir yolu kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor

Meteorolojiden TCDD'ye
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ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından, erken uyarı ve hava tahminleri TCDD Genel Müdürlüğü ile daha hızlı paylaşılarak, meteorolojik gelişmelerin yol açtığı muhtemel tren kazalarının önlenmesi amaçlanıyor.

AA muhabirinin MGM'den edindiği bilgiye göre, 8 Temmuz'da Tekirdağ'da yaşanan tren kazasının ardından kurum ile TCDD yetkilileri arasında hava olaylarının demir yollarındaki etkilerini azaltmak amacıyla görüşmeler gerçekleştirildi.

Anlık hava değişimleri ve şiddetli yağışların raylarda ve demir yolu güzergahında sebep olacağı değişikliklerin erken belirlenebilmesinin ele alındığı değerlendirmeler sonucu, meteorolojik bilgilerin TCDD birimleriyle anlık paylaşımını içeren çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda MGM tarafından, erken uyarı ve hava tahminleri TCDD'nin görevlendirdiği personelin cep telefonlarına kısa mesajla gönderilecek. Ayrıca, meteorolojik uyarılar ilgili birim ve kısım şefliklerine e-posta yoluyla da iletilecek.

İki kurum arasında, tahmin ve uyarıların daha iyi anlaşılması ve kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

- Demir Yolları Tahmin Sistemi kuruluyor

Bilgi paylaşımının yanı sıra Demir Yolları Tahmin Sistemi Projesi de başlatıldı.

Birer saat aralıklarla 48 saate kadar demir yolu güzergahındaki riskli alanları gösterecek sistemle, TCDD'ye gerek planlama gerekse ray güvenliği için destek verilecek.

Bu uygulamalarla meteorolojik gelişmelerin raylarda ve demir yolu hatlarında meydana getirebileceği muhtemel kaza riskleri de en aza indirilecek.

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Demir Yolları Tahmin Sistemi ProjesiHava TahminleriMeteoroloji Genel MüdürlüğüMGMTCDD
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