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Meteoroloji'den uyarı

- Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde havanın yarın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji'den uyarı
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ANKARA (AA) - Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinin yarın yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve gece Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Siirt ve Edirne çevrelerinin, yarın Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Kayseri, Niğde ve Bolu çevrelerinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Akdeniz ve
Ege'nin kıyı kesimleri ile Edirne, Çanakkale, Denizli ve Manisa çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece saatlerinden itibaren yağışların Aydın'ın kıyı kesimleri, Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği öngörülüyor.

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Meteoroloji Genel MüdürlüğüMeteoroloji'den Uyarı
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