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Meteorolojiden zirai don uyarısı

- İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu geceden itibaren hafif zirai don etkili olacak

Meteorolojiden zirai don uyarısı
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ANKARA (AA) - İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu geceden itibaren hafif zirai don bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 gece boyunca bazı bölgelerde zirai don görülecek.

Zirai donun İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu Bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece etkili olacağı tahmin edilirken, cumayı cumartesiye bağlayan gece ve sabah saatlerinde ise İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif yüksek kesimlerde yer yer orta kuvvette etkili olması bekleniyor.

Cumartesiyi pazara bağlayan gece İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don öngörülürken, bu bölgelerde tarımla uğraşan vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

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Zirai Don Uyarısı
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