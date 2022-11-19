METRO, Gastromasa Konferansında

Tam 32 yıldır yaptığı çalışmalarla Türk mutfağının gelişimine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunan Metro Türkiye, dünya gastronomisi ve Türkiye gastronomisi arasında köprü kuran Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’nın 7’nci kez ana sponsoru oldu. 19 Kasım Cumartesi günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlik öncesinde Metro Türkiye, Gastromasa Konferansı’na katılacak dünyaca ünlü şefleri ve gastronomiye yön veren fikir önderlerini kendi bünyesi altındaki Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da buluşturdu. Bu özel buluşmada şefler Aylin Yazıcıoğlu, Antonio Bachour, Cihan Kıpçak, Maksut Aşkar, Osman Sezener, Serkan Güzelçoban ve Thomas Bühner’in hazırladığı birçok eşsiz lezzete, ünlü miksolojist Hardeep Rehal’ın kokteyl ikramları eşlik etti.



İş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng, Gastromasa Gastronomi Konferansı ile aynı amaç doğrultusunda çalıştıklarına dikkat çekerek, “Metro Türkiye olarak, tam 32 yıldır 4 binden fazla çalışanımız ile Türk mutfak kültürünün korunması, gelişimi ve dünyada hak ettiği değeri görmesi için çalışıyoruz. Türk mutfağının ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi şekilde tanıtılması için de bu vizyonu paylaşan organizasyonları gururla destekliyoruz. İşte bu nedenle, hem mutfak kültürümüzü tanıtma fırsatı sunan, hem de ülkemizin şeflerini dünyaca ünlü şefler ve gastronomi profesyonelleri ile bir araya getiren Gastromasa’nın da ana sponsorluğunu ilk yılından itibaren üstleniyoruz. Amacımız, Türk mutfağının gerçek potansiyelini gerek ürünleriyle gerek şefleriyle gerek de geleneksel ve modern tabaklarıyla ortaya koymak” dedi. Konferansın bu yıl Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik temasıyla gerçekleştirileceğini hatırlatan Türüng, “Ülkemizde sürdürülebilirlik yolculuğumuzda rotamızı belirleyen en önemli soru: Bir Tabak Yarını Değiştirebilir mi? Sürdürülebilirlik altında yaptığımız tüm çalışmalarımızı bu şekilde sorguluyor ve tüm sektör paydaşlarına ışık tutmaya çalışıyoruz. Mutfağımızın gelişimi için yaptığımız çalışmalarda şeflerimizin de büyük rolü var. Şeflerimizin yaptığı çalışmaların aldığı olumlu yansımalar, sahip olduğu zengin potansiyeli ortaya koymaya başlayan Türkiye’nin yeni 'lezzet üssü' ülkelerinden biri olacağının göstergesi” dedi.



Gastronometro’da yaklaşık 200 kişinin bir araya geldiği bu özel etkinlikte, Türk mutfağına özgü şambali tatlısı, zerde, lakerda ve kokoreç gibi farklı tatlar şefler; Aylin Yazıcıoğlu, Antonio Bachour, Cihan Kıpçak, Maksut Aşkar, Osman Sezener, Serkan Güzelçoban ve Thomas Bühner’in yorumlarıyla hazırlanırken bu eşsiz lezzetlere, ünlü miksolojist Hardeep Rehal’ın kokteyl ikramları eşlik etti. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka gibi farklı ülkelerden gelen şefleri Türkiye’ye özgü ürünlerle tanıştıran buluşmada sunulan ikramlar misafirler tarafından tam not aldı.



Gastronomi alanında köprü vazifesi

Metro Türkiye, Gastronometro platformunu Türk Mutfağı’nın ve kültürünün ülkemize ekonomik kalkınma sağlayabilecek ve turistik değer yaratabilecek potansiyeli ortaya çıkarmak ve hak ettiği noktaya taşımak amacıyla 2015 yılında kurdu. Platformun en önemli özelliği ise şeflerden öğrencilere, tedarikçilerden satın almacılara, restoran ve otel işletmecilerinden lezzet tutkunlarına, gastronomi yazarlarından araştırmacılara sektörün tüm paydaşları için eğitim, gelişim ve aktivite merkezi olması. Sektörün buluşma noktası olarak da öne çıkan Gastronometro’da gastronomi dünyasından uluslararası marka okullar ile iş birliklerinden, MICHELIN yıldızlı şeflerin ağırlanmasına, Ar-Ge çalışmalarına ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimlere kadar sayısız çalışmalara imza atılıyor. Ulusal ve uluslararası platformlar arasında köprü kuran Gastronometro’da sektörel ilerleme adına yapılan çalışmalarla Türkiye’de gastronominin gelişimine destek sağlanıyor.