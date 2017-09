"Mevcut Kamu İhale Mevzuatı ile ihaleleri sağlıklı yürütmek mümkün değil"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu, mevcut Kamu İhale Mevzuatı ile mega projelerin ihalesini sağlıklı bir şekilde yürütmenin mümkün olmadığını belirterek, "İNTES olarak her fırsatta dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Geciken iş, en pahalı iştir." ifadelerini kullandı.

İNTES'ten yapılan açıklamada görüşlerini yer verilen Koloğlu, 14 yıl önce yürürlüğe giren Kamu İhale Kanunu'nda yıllar içinde yapılan değişikliklerin daha etkin, dinamik ve rekabetçi bir sistem inşa edilmesine katkı sağladığını, ancak yeterli olmadığını kaydetti.

Kanundaki değişikliklerin sistemin daha etkin ve rekabetçi bir sistem olarak inşa edilmesine katkı sağladığını ancak mevzuatta uygulamalardan kaynaklı sorunların devam ettiğine işaret eden Koloğlu, ihale mevzuatının inşaat sektörünün daha rekabetçi, daha fazla katma değer yaratmasını destekleyecek şekilde yeniden ele alınması ve gerekli mevzuat değişikliğinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Koloğlu, sektörün sorunlarına çözüm olacak mevzuat değişikliğinin bir an önce hayata geçirilmesinin ülkenin kalkınmasına yön verecek projelerin zamanında başlayarak tamamlanması açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekerek, "Mevzuattan kaynaklı sorunlar, bir an önce ekonomiye kazandırılması gereken katma değeri yüksek projelerin ihale süreçlerini uzatıyor. İşlerin gecikmesi ise ne yazık ki daha yüksek maliyetlere ve kamu zararına yol açıyor. Mevcut Kamu İhale Mevzuatı ile mega projelerin ihalesini sağlıklı bir şekilde yürütmek mümkün değil. İNTES olarak her fırsatta dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. Geciken iş, en pahalı iştir." değerlendirmesinde bulundu.





-"Öngörülemeyecek fiyat artışları yıkıcı bir etki yaratmakta"





Celal Koloğlu, Kamu İhale Kanunu ve ikincil mevzuatın uygulanmasında karşılaşılan birçok sorunun temelinde isteyen herkesin hiçbir şart ve deneyim aranmaksızın inşaat-taahhüt sektöründe faaliyet gösterir olması bulunduğunu bildirdi.

"Ülkemizde inşaat müteahhitliğinin kriterlerinin tam olarak tanımlanmamış olması, bu işi yapmak isteyenlerde yeterlilik ve lisans gibi belirleyici unsurların aranmaması, isteyen hemen herkesin sektöre girebileceği bir iş alanı haline dönüştürmüştür." ifadelerini kullanan Koloğlu, ülke kalkınmasında taşıyıcı güç olacak mega projelerin istenen zaman ve kalitede tamamlanması için işin ehline teslim edilmesinin en önemli nokta olmalısı gerektiğini vurguladı.

Koloğlu, esas olanın yapılabilir fiyatlarla işin ihale edilmesi, gerçekçi fiyat uygulanması olduğunu kaydetti.

Yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük teklifler ile iş yapma kültürünün gelişmesinin ülke için çok ciddi bir tehlike olduğuna işaret eden Koloğlu, aşırı düşük tekliflerle alınan bir ihalede yapı güvenliğinden ve kaliteden söz edilemeyeceğinin altını çizdi.

Koloğlu, son dönemde kurlardaki dalgalı seyir sebebiyle müteahhitlerin öngöremedikleri maliyetlerle karşılaştıklarını, idarelerce fiyat farkı için TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon farkının uygulandığını ancak demir, çimento gibi temel girdilerin dolar ve avroya endeksli olduğunu anımsattı.

İhalelerde isteklilerin tekliflerini verirken bir hesaplama yaptığına işaret eden Koloğlu'nun şu ifadeleri kullandı:

"Ancak ihale üzerinde kalan yüklenici için öngörülemeyecek fiyat artışları yıkıcı bir etki yaratmakta, yükleniciler zarara uğramaktadır. Bu nedenle, ihale dokümanlarında fiyat farkı sözleşmelerin olmazsa olmaz bir şartı olmalı ve yapım işine özgü ağırlık katsayılarının belirtildiği bir sistem ile ödenmelidir. Daha sonra karşılıklı anlaşma yolu ile sözleşmenin tasfiyesine imkan tanınmalıdır. Mevcut uygulamada Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı idare mahkemelerine başvurulabiliyor. Danıştay, temyiz mercii. Yargı sürecinin uzun olması yatırımları geciktiriyor, telafisi mümkün olmayan kayıplara neden oluyor. Oysaki gerekli bilgi ve tecrübeye sahip yüksek mahkemenin Kamu İhale Kurulu kararlarına karşı açılacak davalarda ilk derece mahkemesi sıfatıyla görevli olması ve kesin karara hükmetmesi ile yatırımların da beklenen zamanda tamamlanmasına imkan verecektir."