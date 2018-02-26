Mevsimin ilk badem çağlalarının hasadı Datça'da başladı

MUĞLA (AA) - Türkiye'nin birçok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Muğla'nın Datça ilçesinde badem ağaçlarında hasat başladı.

Datça'da badem ağaçları bir yandan çiçek açarken bir yandan da meyve veriyor. Bademin çiçek açıp çağla olduğu dönemi görmek isteyen birçok meraklı da farklı kentlerden Datça'ya geliyor.

Hava sıcaklığının son günlerde 18 derece olduğu Datça'da mevsimin ilk çağlalarını toplayan üreticiler, İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'deki toptancılara satmaya ve Antalya üzerinden yurt dışına ihraç etmeye başladı.

- "İlk bademin kilosu 50 lira"

Cumalı Mahallesi Muhtarı Semih Çuhadar, Datça Yarımadası'nın büyük bölümünde badem yetiştiğini belirterek, ilk ürünün kilosu 50 liradan satışa sunulduğunu dile getirdi.

Çuhadar, "Yaklaşık bir ayda 300 ton çağla badem yetiştiriliyor. İlk badem çağlaları çıkmaya başladı ve hem yurt içinde hem yurt dışına göndermeye başladık." dedi.

Datça bademinin lezzet yönünden farklı olduğunu vurgulayan Çuhadar, Datça'da yaşayanlar için bademin önemli gelir kaynakları arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'de badem çağlasının ilk Palamutbükü'nde çıktığını anlatan Çuhadar, diğer ürünlere sağlanan devlet desteğinin en önemli gelir kaynağı olan badem için de verilmesini istediklerini kaydetti.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da Türkiye'de en iyi bademin Datça'da yetiştirildiğini söyledi.

Uçar, "Bu yılın çağla bademleri de şubat ayından itibaren çıkmaya başladı. Üreticiler hasat yapmaya başladı. Datça'da üç çeşit badem yetiştiriliyor. Bunlardan en önemlisi, 'En iyi badem' olarak nitelendirdiğimiz 'nurlu badem.' Köylerimizin tamamına yakınının geçim kaynağı badem." dedi.

Uçar, bölgenin en önemli değeri bademin tanınırlığının artması için geçtiğimiz günlerde ilk defa Badem Çiçeği Festivali düzenlediklerini ve Türkiye’nin birçok kentinden ziyaretçinin festivale katıldığını aktardı.

-"Datça badem tescillenecek"

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Bülent Karakuş da Datça nurlu bademinin özel bir badem türü olduğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Datça’nın en önemli değeri nurlu badem için Türk Patent Enstitüsüne başvurusunu yaptık ve kabul edildi. Şu anda tescil süreci devam ediyor. Bizim amacımız, ürünlerimizin hak ettiği değeri bulması ve değerinden satılması. Ancak coğrafi işaret aldıktan sonra ürünlerin ünü, özellikleri korunmuş olacak ve tüm dünyada bilinir hale gelecek. Bölge halkı bu üründen iyi bir ekonomik gelir elde edecek."

- "Geçen yıla göre daha iyi ürün aldık"

Palamutbükü köyünde yaşayan badem üreticisi Yaşar Çuhadar, geçen yıla göre daha iyi ürün aldıklarını ifade etti.

Şubat ayının ilk günlerinde çiçek açan badem ağaçlarının çağla vermeye başladığını ve hasat yaptıklarını belirten Yaşar Çuhadar, "Palamutbükü'nde topladığımız ilk bademleri satışa sunduk. Şu anda Türkiye'nin bazı illerine göndermeye başladık." dedi.

Çuhadar, Türkiye'nin birçok şehrinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Datça ilçesinde bahar havası yaşandığına işaret etti.

- "Fiyatlar düşer"

Badem tüccarı Mehmet Akif Ozalan da üreticilerin çağla bademlerini toptan alarak Türkiye’nin birçok iline gönderdiğini söyledi.

Bu yıl badem üretiminde rekoltenin yüksek, verimin iyi olduğunu anlatan Ozalan, "İlk çağla bademleri 50 liradan satışa sunduk. Fiyatlar bademlerin çoğalması ve hasadın artmasıyla önümüzdeki günlerde düşer. Günde yaklaşık 1,5 ton civarında çağla satışa sunuyorum. Önümüzdeki günlerde günlük 3-4 ton civarında çağla badem bize gelir." diye konuştu.

Öte yandan hava sıcaklığının son bir haftadır 18 derecenin altına düşmediği Datça ve köylerinde doğanın renkleri, hayranlık uyandırıyor.

Rengarenk çiçeklerle kaplanan kırlar, başta İstanbul olmak üzere farklı kentlerden gelen fotoğraf sanatçılarına muhteşem görsellik sunuyor.