Meyve suyunda büyüdüler halka açılmak için düğmeye bastılar

Türkiye’nin tarıma dayalı endüstrisinin önemli bir ayağı olan meyve ve sebze suyu sektörünün önde gelen şirketi Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (“Göknur”), şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurdu. SPK’nın onayına sunulan taslak izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesi www.ykyatirim.com.tr’de ve Göknur’un internet sitesi www.goknur.com.tr’de yayımlandı.

Göknur bereketli Anadolu topraklarının meyve ve sebzesine değer katıyor

1993 yılında kurulan Göknur 4 farklı şehirde kurulu tesislerinde ülkemizde yetişen sağlıklı ve lezzetli meyve ve sebzelerden meyve suları, konsantreler ve püreler dahil çok çeşitli ürünler üreterek Anadolu’nun meyve ve sebzelerini, katma değerli ürünler haline getiriyor. Bu ürünler, başta meyve suları olmak üzere, pastalar, şekerlemeler, dondurma ve süt ürünleri gibi birçok nihai gıda ürününde girdi olarak kullanılıyor. Göknur sahibi olduğu yaklaşık 10 bin dekar ve yönetim hizmeti verdiği yaklaşık 15.000 dekar olmak üzere toplam yaklaşık 25 bin dekarlık bahçede çoğunluğu organik olmak üzere meyve ziraatı faaliyetlerini de yürütüyor.

Sektöründe ülkemizin önemli ihracatçılarından olan Göknur üretiminin yaklaşık %85’ini ihraç ediyor

Türkiye uygun iklimi ve gelişmiş zirai ekosistemi sayesinde birçok meyve ve sebzenin üretiminde dünyada üst sıralarda yer alıyor (Kaynak: FAOSTAT). Bu yüksek zirai üretimden güç alan Göknur, sağlıklı ve lezzetli sebze ve meyveleri katma değerli ürünlere çevirerek uluslararası pazarlara ihraç ediyor. Sektöründe ülkemizin önemli ihracatçılarından olan Göknur, ürünlerini başta ABD ve Avrupa Birliği olmak üzere, dünyanın 85 ülkesine ihraç ediyor. Göknur’un satışlarında ihracatının payı ise yaklaşık %85 seviyelerinde gerçekleşiyor.

Göknur üretimde ve ihracatta ilk 500’de

İstanbul Sanayi Odası’nın (“İSO”) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırması sonuçlarına göre 222'nci sırada yer alan Göknur, aynı araştırmada ihracatta ise 72’nci sırada yer alıyor.

Göknur Genel Müdürü Osman Aslanali halka arz başvurusuyla ilgili yaptığı açıklamada, sebze ve meyvenin sağlık ve çevreye olan olumlu etkilerini dikkate alarak Birleşmiş Milletler ’in 2021 yılını “Dünya Meyve ve Sebze Yılı” ilan ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Göknur Gıda, 1993 yılında küçük bir apartman dairesinde başladığı yolculuğunda 4 farklı şehrimizdeki tesislerinde günlük 7.000 tonun üzerinde meyve ve sebze işleme kapasitesine sahip bir şirket haline geldi. Ürünlerimizi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediyoruz. Ürünlerimizin ve müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesinin yanında geniş bir organik ürün çeşitliliğimizin olması global pazarda payımızın sürekli artmasını sağladı.

FAO verilerine göre son 20 yılda dünya meyve ve sebze üretimi %50’den fazla artmıştır. Üretim artışı, nüfus artışının iki katı olmasına rağmen, FAO verileri[1] dünyada hala tavsiye edilenin çok altında meyve ve sebze tüketildiğini göstermektedir. Göknur meyve ve sebzeyi kolay ulaşılabilir forma sokarak tüketimin yeterli seviyelere çıkmasını hedeflemektedir.

Yapılan araştırmalar meyve ziraatının karbon ayak izinin ete göre 50 kat daha az olduğuna işaret etmektedir.[2]. Bu veriler diyetimizde meyve ve sebzeye veya sularına daha fazla yer vermenin insan sağlığı yanında çevreye de olumlu katkısı olduğunu göstermektedir. Göknur organik ziraata önem vererek zirai alanlarımızın korunmasına katkı yaparken fabrikalardaki atıkları biyogaz tesislerinde elektriğe dönüştürerek atıkların çevreye olan etkilerini minimize etmektedir.

Göknur 30 yıllık yolculuğunda ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirmiş ve yeni pazarlara girmiştir. Meyve ve sebze konsantresi yanında, meyve suyu üretimine, biyogazdan elektrik üretimine, meyve ziraatına ve birçok meyveli ürün üretimine de başlamıştır. Ülkemizin ziraattan gelen gücünü dünya pazarlarında daha fazla büyümek için kullanacağız.”

Göknur Hakkında:

1993 yılında bir aile şirketi olarak kurulan Göknur, 1998’de Niğde’de kurduğu meyve ve sebze konsantresi üretim tesisi ile gıda sanayisine adım atmıştır. 1999 yılında sözleşmeli tarım uygulamasıyla, organik meyve üreticiliğine ve organik meyve konsantresi üretimine, 2000 yılında ise organik ürünlerin satışına başlamıştır. 2005 yılında “Drops” markası paketli meyve suyu üretimine başlamış ve market raflarına girmiştir. 2007 yılında “Organik ve Sanayi Tipi Meyve Yetiştirme” projesini başlatmış kendi arazisini satın alarak yeni meyve bahçeleri kurmuştur. 2012 yılında ‘’Venture Capital Bank’’in yatırımcı iştirakinin Göknur’un çoğunluk pay sahibi olması ile kurumsal yapısını güçlendirmiştir. Adana-Kozan Üretim Tesisi 2013 yılında, günümüzde dünyanın önde gelen konsantre üretim tesislerinden birisi olan Afyon-Dinar Üretim Tesisi ise 2014 yılında faaliyete geçmiştir. Niğde fabrikasında günde yaklaşık 2.000 ton, Adana-Kozan fabrikasında günde yaklaşık 1.200 ton ve Afyon-Dinar fabrikasında günde yaklaşık 4.000 ton olmak üzere, toplam yaklaşık 7.200 ton meyve ve sebze işleme kapasitesine sahip olan Göknur, mevcut üretim kapasitesi ile Türkiye’de meyve suyu sektöründe önemli bir üretim kapasitesine ulaşmıştır. İhraç edilen ürün miktarı toplam ürün miktarının %85’ini oluşturmaktadır ve bu verilerle sektöründe ülkemizin en büyük ihracatçılarındandır. Çoğunluğu Amerika, Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinden oluşan yaklaşık 85 ülkeye ihracat yapmaktadır. Göknur, bünyesinde halihazırda yaklaşık 600 çalışanı ile hizmet vermektedir.

Göknur, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020” araştırması sonuçlarına göre üretimden satışları ile listede 222'nci sırada yer almıştır. 2019 yılında ise üretimden satışları ile listede 295’inci sırada yer alırken, aynı araştırmada ihracatta 2019 yılında 121’inci sırada yer almış, 2020 yılında ise 42 sıra birden yükselerek 79’uncu sıraya yerleşmiştir.