Meyve suyunda ihracat hedefi 1 milyar dolar

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı İlker Güney, meyve suyu sektörünün geçen yıl 280 milyon dolar ihracat yaptığını belirterek, "Önümüzdeki 5 yılda ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi



Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk meyve suyu endüstrisinin ürün ve üretim kalitesiyle dünyada kabul gördüğünü söyledi.

Ağırlıklı olarak ABD, Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirildiğini, Japonya pazarına da girildiğini ifade eden Güney, sektörün geçen yıl 14 milyon dolarlık ithalata karşılık 280 milyon dolarlık ihracat yaptığını dile getirdi. Güney, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ihracatımızı 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Küresel ölçekteki tüketici beklentileri ve Türkiye'nin meyve çeşitliliğinin sektörün en büyük avantajlarından olduğuna dikkati çeken Güney, şunları kaydetti:

"Yeni meyve türlerine, ihracat pazarlarına uygun ürünlere odaklanan endüstrimiz, bu avantajları değere dönüştürüyor. İlk zamanlarda en popüler ihraç ürünlerimiz, elma ve vişne sularıyken bugün nar ve çilek suları eklendi. Bununla birlikte çok ciddi bir üzüm suyu üretimimiz var. Daha sonra portakal ve diğer narenciye ürünleri meyve suları geliyor."

- "Tarım Kredi iş birliği maliyetleri düşürdü"

Güney, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleriyle (Tarım Kredi) imzalanan iş birliği protokolünün çiftçinin sürdürülebilir kazancına katkı sağlayacağını ifade ederek, "Protokol öncesinde, 2018'de gerçekleştirilen çalışma, endüstri açısından ham madde fiyatlarına istikrar, maliyetler açısından da indirim sağladı." dedi.

Meyve suyu sektörünün 2014-2018 dönemine ilişkin dış ticaret verileri şöyle:

İhracat (milyon dolar)

İthalat (milyon dolar)

Dış ticaret fazlası (yüzde)

2014

200

26

87

2015

186

23

87,6

2016

183

18

90,2

2017

216

16

92,6

2018

280

14

95



