"Mezgit" tezgahları şenlendirdi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar bu sezon yüzlerini güldürmeyen palamut ve lüfer yerine, ağlarına takılmaya başlayan mezgitle tezgahları doldurmaya başladı.

Marmara'da hamsi ve lüferin azalmasının ardından balıkçılar mezgit ve istavrite yöneldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istavritten sonra mezgitin de yeniden tezgahları şenlendirmeye başladığını, mezgitin iriliğine göre fiyatının değiştiğini söyledi.

Hamsiden umudunu kesen balıkçıların yeniden mezgit ve istavrite yöneldiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon balıkçılarımız umduğunu bulamadı. Marmara'da hamsi neredeyse olmadı ama istavrit bu sene güzeldi. Artık mezgit kendini göstermeye başladı. Balıkçıların yüzü ağlara takılan mezgitle gülmeye başladı." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da tezgahlarda mezgitin yerini almaya başlamasıyla vatandaşın da bu balığa talebinin arttığını dile getirdi.

Erol, hava şartlarına göre balığın artmasıyla fiyatların değişebileceğini ifade ederek, "Karides sezonu devam ediyor. Mezgit de çıkmaya başladı. Hamsi, istavrit ve çinekop da oluyor. Geçen yıla göre balık az o yüzden fiyatlar da yüksek oluyor. Hamsi ve istavrit tüketiliyordu. Ama mezgitin çıkmaya başlamasıyla mezgit de tercih edilmeye başladı. Mezgitin fiyatı 25-30 lira arası, inceleri 20 liraya gidiyor." diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi 20, istavrit 25, levrek de 40 liradan alıcı buluyor.