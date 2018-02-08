Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

"Mezgit" tezgahları şenlendirdi

- Tekirdağ'da balıkçılar bu sezon yüzlerini güldürmeyen palamut ve lüfer yerine, ağlarına takılmaya başlayan mezgitle tezgahları dolduruyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar bu sezon yüzlerini güldürmeyen palamut ve lüfer yerine, ağlarına takılmaya başlayan mezgitle tezgahları doldurmaya başladı.

Marmara'da hamsi ve lüferin azalmasının ardından balıkçılar mezgit ve istavrite yöneldi.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istavritten sonra mezgitin de yeniden tezgahları şenlendirmeye başladığını, mezgitin iriliğine göre fiyatının değiştiğini söyledi.

Hamsiden umudunu kesen balıkçıların yeniden mezgit ve istavrite yöneldiğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Bu sezon balıkçılarımız umduğunu bulamadı. Marmara'da hamsi neredeyse olmadı ama istavrit bu sene güzeldi. Artık mezgit kendini göstermeye başladı. Balıkçıların yüzü ağlara takılan mezgitle gülmeye başladı." dedi.

Tekirdağ'da balıkçılık yapan Hasan Erol da tezgahlarda mezgitin yerini almaya başlamasıyla vatandaşın da bu balığa talebinin arttığını dile getirdi.

Erol, hava şartlarına göre balığın artmasıyla fiyatların değişebileceğini ifade ederek, "Karides sezonu devam ediyor. Mezgit de çıkmaya başladı. Hamsi, istavrit ve çinekop da oluyor. Geçen yıla göre balık az o yüzden fiyatlar da yüksek oluyor. Hamsi ve istavrit tüketiliyordu. Ama mezgitin çıkmaya başlamasıyla mezgit de tercih edilmeye başladı. Mezgitin fiyatı 25-30 lira arası, inceleri 20 liraya gidiyor." diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi 20, istavrit 25, levrek de 40 liradan alıcı buluyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BalıkMezgitTekirdağ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5