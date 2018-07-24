MHGF, TÜYAP ile geniş kapsamlı hazır giyim fuarının startını verdi Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), TÜYAP ile işbirliğiyle yan sanayi ve kumaşın da yer alacağı, hazır giyimin tüm branşlarını ve Türkiye’nin dört bir yanındaki üreticileri kapsayacak İFEXPO Fuarı’nın startını verdi.

24 Temmuz 2018 Salı 12:41