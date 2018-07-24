MHGF, TÜYAP ile geniş kapsamlı hazır giyim fuarının startını verdi

10-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek fuar, dünyanın 7. büyük hazır giyim tedarikçisi Türkiye’nin en büyük eksikliğini gidererek, ihracata ivme kazandırmayı amaçlıyor.
MHGF, TÜYAP ile işbirliğiyle yan sanayi ve kumaş ile birlikte hazır giyimin tüm branşlarını içeren geniş kapsamlı bir fuarın startını verdi. 10-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında İFEXPO Uluslararası İstanbul Dış Giyim, Triko, İç Giyim, Çorap, Denim, Spor Giyim, Abiye Giyim, Dokuma Kumaşlar, Örme Kumaşlar, Teknik Kumaşlar, Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı adıyla düzenlenecek olan organizasyonun tanıtım toplantısı TÜYAP Palas’ta gerçekleşti.
“İFEXPO ihracatı artırarak, yeni oyuncular kazandıracak”
Federasyonun Türkiye genelindeki 30 sektörel ve bölgesel üye derneğinin başkan ve temsilcileri ile çözüm ortaklarının katıldığı toplantıda konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, ülkemizin en büyük fuar şirketi TÜYAP ile dünyanın 7. büyük hazır giyim tedarikçisi Türkiye’nin ev sahipliğinde, önemli bir boşluğu dolduracak bir fuar için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “İFEXPO Fuarı ihracatı artırarak, yeni oyuncular kazandıracak” dedi. MHGF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hazır giyim ihracatını 15-17 Milyar Dolar bandından çıkaracağız”
“Türkiye, dünyanın en büyük yedinci hazır giyim tedarikçisi konumunda. Yıllardır çabalarımıza karşın maalesef bir hazır giyim fuarımız yok. Öte yandan sektörümüz artık sadece İstanbul’u değil, tüm Türkiye’ye yayılmış bir güce sahip. Bu gücü tam olarak ortaya koymak için TÜYAP ile uzun süredir çalışmalar yürütmekteydik. Yan sanayi ve kumaş ile birlikte hazır giyimin tüm branşlarını içeren, 10-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek geniş kapsamlı İFEXPO Fuarı’nın müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticimiz kendi olanaklarıyla, kısır bir döngü içinde ihracatını yapıyor. İFEXPO ile hazır giyim ihracatını 15-17 Milyar Dolar bandından çıkaracağız.”
MHGF, TÜYAP ile işbirliğiyle yan sanayi ve kumaş ile birlikte hazır giyimin tüm branşlarını içeren geniş kapsamlı bir fuarın startını verdi. 10-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında İFEXPO Uluslararası İstanbul Dış Giyim, Triko, İç Giyim, Çorap, Denim, Spor Giyim, Abiye Giyim, Dokuma Kumaşlar, Örme Kumaşlar, Teknik Kumaşlar, Konfeksiyon Yan Sanayi ve Aksesuarları Fuarı adıyla düzenlenecek olan organizasyonun tanıtım toplantısı TÜYAP Palas’ta gerçekleşti.
“İFEXPO ihracatı artırarak, yeni oyuncular kazandıracak”
Federasyonun Türkiye genelindeki 30 sektörel ve bölgesel üye derneğinin başkan ve temsilcileri ile çözüm ortaklarının katıldığı toplantıda konuşan MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, ülkemizin en büyük fuar şirketi TÜYAP ile dünyanın 7. büyük hazır giyim tedarikçisi Türkiye’nin ev sahipliğinde, önemli bir boşluğu dolduracak bir fuar için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “İFEXPO Fuarı ihracatı artırarak, yeni oyuncular kazandıracak” dedi. MHGF Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Hazır giyim ihracatını 15-17 Milyar Dolar bandından çıkaracağız”
“Türkiye, dünyanın en büyük yedinci hazır giyim tedarikçisi konumunda. Yıllardır çabalarımıza karşın maalesef bir hazır giyim fuarımız yok. Öte yandan sektörümüz artık sadece İstanbul’u değil, tüm Türkiye’ye yayılmış bir güce sahip. Bu gücü tam olarak ortaya koymak için TÜYAP ile uzun süredir çalışmalar yürütmekteydik. Yan sanayi ve kumaş ile birlikte hazır giyimin tüm branşlarını içeren, 10-13 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek geniş kapsamlı İFEXPO Fuarı’nın müjdesini vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticimiz kendi olanaklarıyla, kısır bir döngü içinde ihracatını yapıyor. İFEXPO ile hazır giyim ihracatını 15-17 Milyar Dolar bandından çıkaracağız.”