MİB, Meksika ile ihracat hacminin artması hedefiyle bölgeye temsilci atadı

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), Türk mücevher sektörünün global ağını büyütme vizyonu doğrultusunda, hedef ülke pazarlarında bölge temsilcilikleri kurmaya başladı.

Mücevher İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilk temsilciliğini Meksika'da açan birlik, kuyumculuk sektöründeki 7 yıllık deneyimi ile Nihan Şerifoğlu'nu, Meksika Bölge Temsilcisi olarak atadı.

Şerifoğlu, Türkiye markasını Meksika'da temsil etme ve tanıtma, Meksika'daki mücevher alıcılarını Türkiye'deki fuar ve heyetlere davet etme, bölgede yeni ilişkiler geliştirme görevlerini üstlenecek.

Meksika Bölge Temsilcisi Şerifoğlu, aynı zamanda Meksika pazarına girmeyi hedefleyen üye firmalara ücretsiz danışmanlık hizmeti de sağlayacak. Üye firmalar, Meksika'daki firmaların iletişim bilgilerine MİB veri tabanından da ulaşabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, Meksika ile ihracat ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel gördüklerini ifade ederek, “2022 yılının ilk altı ayında Meksika'da ihracat atağı yaparak, toplam ihracatımızı yüzde 119 artırdık.

Buradaki pazar payımızı yüzde 1'den yüzde 3'e çıkardık. 80 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Bu ivmeyi korumak ve buradaki pazar payımızı genişletmek için daha fazla firmanın ihracat yapmasını teşvik ediyor, ürünlerimizi daha fazla alıcıya ulaştırmak için yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın, Meksika ile ihracat ilişkilerinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel gördüklerini ifade ederek, “2022 yılının ilk altı ayında Meksika’da ihracat atağı yaparak, toplam ihracatımızı yüzde 119 artırdık. Buradaki pazar payımızı yüzde 1’den yüzde 3’e çıkardık. 80 milyon doları aşan ihracat gerçekleştirdik. Bu ivmeyi korumak ve buradaki pazar payımızı genişletmek için daha fazla firmanın ihracat yapmasını teşvik ediyor, ürünlerimizi daha fazla alıcıya ulaştırmak için yeni atılımlar gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.