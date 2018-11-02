Michelin Alpin 6, kış şartlarında maksimum performans sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin, yeni kış lastiği Michelin Alpin 6 ile sürücülere ağır kış koşullarında maksimum performans ve güvenlik sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Alpin ailesinin en yeni üyesi özel teknolojileri bir araya getiriyor. Aşındığında bile frenleme, çekiş, hızlanma gibi performans alanlarında gücünü kanıtlayan lastikler, uzun ömürlülüğüyle de dikkat çekiyor.

Yeni Michelin Alpin 6'nın özel sırt deseni, gelişmiş teknolojisiyle lastiğin ömrü boyunca performansını koruyor. Aşındıkça değişen sırt deseni sayesinde yasal diş derinliğine kadar tahliye alanından ödün vermiyor. Bu sayede lastikler, yüksek yol tutuşu ile mükemmel karlı zemin performansında süreklilik sağlıyor.

Michelin Alpin 6'nın çok katmanlı sırt bileşeni sayesinde lastik aşındıkça çekiş kaybını önlemek için yeni formüllü özel kauçuk bileşeni kullanılıyor. Böylece kış performansında son kilometreye kadar ödün verilmiyor.

İnovatif Evergrip Teknolojisi ile lastikler ilk kilometreden son kilometreye kadar güvenle seyahat etme avantajı sunuyor. Ayrıca yenilikçi diş derinliği göstergesi ile lastikler yasal sınır olan 1,6 mm’ye kadar kolaylıkla takip ediliyor.

Michelin Alpin 6, aşınmış lastikler arasında gerçekleştirilen karlı zemin testlerinde, rakipleri arasında hızlanma ve çekiş performansında ilk sırada yer alıyor.

Aşınmış lastik performansıyla rakiplerinden 5,9 metre daha kısa fren mesafesiyle güvenliği üst seviyeye çıkaran Yeni Alpin 6'nın çok katmanlı sırt bileşeni teknolojisi sayesinde aşındıkça değişen sırt deseni lastik ömrü boyunca performansını koruyor.



