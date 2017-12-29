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Michelin, AutoBild'in testlerinde "şampiyon" oldu

- Michelin'in 3PMFS kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Alman otomobil dergisi AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde, "test şampiyonu" derecesiyle birinci sırada yer aldı

Michelin, AutoBild'in testlerinde

İSTANBUL (AA) - Michelin’in "3PMFS" kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Avrupa’nın en büyük otomotiv dergisi AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde "şampiyon" seçildi.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, ilk kilometreden son kilometreye kadar yüksek performans sunan lastikler tasarlayan Michelin’in 3PMFS kış sertifikalı ilk yaz lastiği CrossClimate+, Alman otomobil dergisi AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde "test şampiyonu" derecesiyle birinci sırada yer aldı.

Dünyada ilk kez, hem yeni hem de aşınmış lastiklerin 11 farklı kategoride performanslarının karşılaştırıldığı testlerde MICHELIN CrossClimate+, farklı aşınma seviyelerinde dahi üstün performans kaydetti.

Lastiklerin yasal limitten önce değiştirilmemesi gerektiğini savunan ve sürdürülebilir bir dünya için lastiklerin optimum faydalanma süresince kullanılması için teknolojiler geliştiren Michelin, testlerde elde ettiği sonuçlarla da "programlı uzun ömürlülük" stratejisinin başarısını kanıtlamış oldu. 2 mm diş derinliğinde bile yüksek seviyede yol tutuşu sağlayan CrossClimate+ lastikleri, 4 mm’de değişime ihtiyaç duymadan performansını kanıtladı ve rakiplerine fark attı.

AutoBild tarafından gerçekleştirilen testlerde CrossClimate+, "tüm ömrü boyunca dengeli performans sunan çok yetenekli bir lastik", "açık ara, dört mevsim rakiplerine göre en uzun ömürlü lastik", "karlı zeminde, 2 mm diş derinliğinde dahi güvenli yol tutuşu sunan tek lastik" olarak başarısını kanıtladı. Ayrıca, CrossClimate+’ın ıslak zeminde 2 mm diş derinliğine sahipken fren mesafesi, rakiplerinin 4 mm’deki fren mesafesinden kısa olmasıyla önemli bir fark yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
AutoBildCrossClimate+Michelin
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