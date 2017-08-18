İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Doğru Hava Basıncı" etkinliği bu yıl Türkiye genelinde 7 ilde gerçekleşecek ve sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemini anlatacak.

Şirketten yapılan açıklamada, bu yıl 26 Ağustos - 21 Eylül tarihleri arasında Sapanca, Susurluk, Afyon, İzmir, Antalya, İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 7 noktada düzenlenecek etkinliklerde, alanında uzman Michelin yetkilileri tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratacak.

Aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılacak.

Doğru Hava Basıncı aktiviteleri kapsamında kurulacak kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendirilecek.

Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşacak Michelin ekipleri, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlayacak.

26-27 Ağustos tarihlerinde Sapanca Berceste Dinlenme Tesisleri'nde başlayan aktiviteler, 30-31 Ağustos'ta Susurluk Festiva Outlet'te, 5-6 Eylül'de Afyon Afium AVM'de, 9-10 Eylül'de İzmir Forum Bornova'da, 12-13 Eylül'de Antalya 5M Migros AVM'de, 16-17 Eylül'de Carrefour İçerenköy AVM'de ve 20-21 Eylül'de Ankara Acity AVM'de gerçekleştirilecek.