Michelin’den SUV'lara özel lastik, Michelin Pilot Sport 4 SUV

İSTANBUL (AA) - Michelin Pilot Sport 4 SUV, araçlarının potansiyelini sonuna kadar kullanmak ve sürüş keyiflerini artırmak isteyen sürücüler için tasarlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin Pilot Sport 4 SUV, araçlarının potansiyelini sonuna kadar kullanmak ve sürüş keyiflerini artırmak isteyen sürücüler için tasarlandı.

Motor sporlarında elde edilen tecrübe ve performans denildiğinde akla gelen en titiz otomobil üreticileriyle işbirliği yapılarak geliştirilmiş teknolojiler kullanıldı.

Michelin’in, SUV segmenti için özel olarak geliştirdiği Pilot Sport 4 SUV lastik serisi, 89. Cenevre Otomobil Fuarı’na sergilendi.

Yeni Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, MICHELIN Latitude Sport 3 modelinin yerini alıyor ve 4X4, kompakt, medium, premium ve güçlü bir büyüme trendindeki sport serisi olmak üzere tüm SUV modellerinde kullanılabiliyor. Bu yeni lastik geliştirilirken bir yandan güvenlik ve uzun ömürlülüğü garanti ederken, diğer yandan kontrol ve stabilite üzerinde önemle durularak, Michelin Grubu’nun güçlü inovasyon kapasitelerinden ve Michelin Pilot Sport serisinin son teknolojilerinden yararlanıldı. Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, premium ve sportif SUV’lar için yüksek performans lastiklerine yönelik algıyı değiştirecek.

Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, kuru ve ıslak yollarda, güvenli koşullarda olağan üstü bir konfor ve sportif SUV araçlarının verebileceği bir sürüş keyfi sunuyor ve ayrıca rakipleriyle kıyaslandığında daha uzun ömürlü olarak kullanılabiliyor. Michelin, tüm bu özellikleri, son Formula E lastiklerine dayanarak gerçekleştirilen inovasyonların yanı sıra, motor sporu lastiği teknolojilerini kullanarak bir araya getirmeyi başardı.

Yeni Michelin Pilot Sport 4 SUV lastiği, dış kısmı kuru koşullar ve iç kısmı ıslak koşullar için olacak şekilde çift kauçuk bileşenli sırt deseni sayesinde rakiplerinden çok daha iyi bir yol tutuşu sağlıyor. Sırt üzerindeki ana kanallar daha dayanıklı bir sırt yapısı oluşturacak ve yanal yol tutuşunu geliştirecek şekilde tasarlandı.

Lastik sırtı, sürüş hassasiyetini optimize etmek adına aramit ve naylondan oluşan bir hibrit takviyeli kuşak olarak karşımıza çıkan "Dynamic Response" teknolojisiyle donatıldı.