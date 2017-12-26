Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Vahap Çelik Lokman Kurt Basın açıklaması serkan sevim
Başkandan çevre uyarısı
Başkandan çevre uyarısı
Rüzgar ihaleleri başladı
Rüzgar ihaleleri başladı
Gençlerin umudu oldu
Gençlerin umudu oldu
Yeni yıla özel kredi
Yeni yıla özel kredi
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef

Michelin'e sürdürülebilirlik ödülü

- Michelin, 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri'nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde "Lastik ve Lastik Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı

Michelin'e sürdürülebilirlik ödülü

İSTANBUL (AA) - Michelin, 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 16 kategoride dağıtılan 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde "Lastik ve Lastik Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, Avrupa çapında ulaşım alanındaki en prestijli ödüllerden Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde "Sürdürülebilirlik" ödülüne layık görüldü.

Michelin, 2 yılda bir düzenlenen ve bu yıl 16 kategoride dağıtılan 4. Avrupa Ulaşım Ödülleri’nde üçüncü kez doğa dostu lastikleri sayesinde "Lastik ve Lastik Hizmetleri" kategorisinde ödül aldı.

Ağır vasıta lastikleri segmentinde enerji verimliliğiyle maksimum performans sağlayan MICHELIN X MULTI ENERGY, karbondioksit emisyonunu azaltarak verimliliği artıran çevreye duyarlı performansı ile dikkati çekiyor.

MICHELIN X MULTI serisine kıyasla daha düşük yuvarlanma direncine sahip olan MICHELIN X MULTI ENERGY, daha fazla yakıt tasarrufu sağlıyor ve daha iyi çekiş gücü sunuyor. Yüksek kilometre performansıyla da fark yaratan lastikler 315/70 R 22.5 ebatlarıyla Nisan 2018’de satışa sunulacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Michelinödül
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5