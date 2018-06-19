İSTANBUL (AA) - Michelin, "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde 6 ilde, sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemini anlatıyor.

Michelin'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirketin 2004 yılından bu yana sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü "Doğru Hava Basıncı" etkinliği, bu yıl da devam ediyor. Etkinliğin 14'üncü yılında, alanında uzman Michelin yetkilileri 6 ildeki anlaşmalı BP İstasyonunda tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, 8 Haziran'da Manisa ile startı verilen ve 29 Haziran'da Kocaeli'de sona erecek "Doğru Hava Basıncı" etkinliklerinde, sürücülerin bilinçlendirilmesi hedefenirken, aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılıyor.



Etkinlik kapsamında Michelin'in uzman ekipleri, 18-19 Haziran Antalya Merkez ve Muratpaşa'da, 21-22 Haziran Adana Merkez ve Kurttepe'de, 27-28 Haziran'da İstanbul Avcılar ve Ümraniye'de, 29 Haziran'da ise Kocaeli Körfez'de sürücülerle buluşacak.



"Doğru Hava Basıncı" aktiviteleri kapsamında kurulacak kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendiriliyor.

Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşan Michelin ekipleri, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlıyor.

Açıklamada yer alan bilgiye göre, uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlarken, doğru lastik hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrünü uzatması açısından da avantajlar sağlıyor.