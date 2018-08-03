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Michelin'in net geliri 917 milyon avro

- Michelin, bu yılın ilk yarısında yüzde 6'lık artışla 917 milyon avro net gelir elde etti

Michelin'in net geliri 917 milyon avro

İSTANBUL (AA) - Michelin, 2018'in ilk yarısında yüzde 6'lık artışla 917 milyon avro net gelir elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu gelir artışında, disiplinli fiyat yönetiminin yanı sıra stratejik satın almalar ve ortaklıklar etkili oldu.

2018 yılında grup stratejisi doğrultusunda Fenner'in satın alınması, Sumitomo Corp ortaklığı ve yol dışı (OTR) endüstriyel ve tarımsal araç üreticisi Camso satın alması ile Michelin, 2018'in ilk yarısında yeni ve müşteriye yakın bir strateji izledi. Bu strateji, şirketin faaliyet gelirinde sabit döviz kuru üzerinden 152 milyon avroluk önemli bir kazanım sağladı.

Michelin, ilk yarıda madencilik, tarım ve inşaat lastiği pazarlarındaki öncülüğünü sürdürdü. 18" ve üzeri lastik pazarında ise satışlarını ikinci çeyrekte yüzde 14 artırarak güçlü büyümesini korudu. Binek araç lastiği için hem orijinal ekipman hem değişim pazarında yüzde 1 büyüyen Michelin, ağır vasıtada ise orijinal ekipman pazarında yüzde 6 büyüdü.

2018 yılı tamamında küresel pazar trendleri doğrultusunda satış adetlerinde artış hedeflerini tutturacağı tahmin edilen Michelin'in, 2017 rakamlarını geçmesi ve yapısal serbest nakit akışının 1 milyar 100 milyon avrodan fazla olması öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Michelin Genel Müdür Jean-Dominique Senard, şunları kaydetti:

"Tüm ekiplerin gösterdiği bağlılık ve özveri sayesinde Michelin, 2018'in ilk yarısında yalnızca yeni ve müşteriye daha yakın bir kuruluşa dönüşmekle kalmadı, aynı zamanda faaliyet gelirinde sabit döviz kuru üzerinden 152 milyon avroluk önemli bir iyileşme kaydetti. Fenner'ın satın alınması, Sumitomo Corp. ortaklığında Kuzey Amerika'nın önde gelen perakendecilerinden birinin oluşturulması ve yol dışı hareketliliğinde dünya lideri olma hedefini gerçekleştirecek Camso'nun satın alınması ile birlikte grup stratejimizin yayılması 2018'de hız kazandı."

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