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Microsoft net karını ve gelirini artırdı

- Şirketin net karı yüzde 9,9, geliri yüzde 7,5 arttı

Microsoft net karını ve gelirini artırdı

NEW YORK (AA) - Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, bu yılın nisan-haziran döneminde net kar ve gelirinin arttığını duyurdu.

Bu yılın nisan-haziran dönemini, 2017 mali takviminde dördüncü çeyrek olarak kabul eden Microsoft bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,9 artarak 8,87 milyar dolara yükseldi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 8,07 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde firmanın geliri ise 25,61 milyar dolardan 30,09 milyar dolara çıkarak, yüzde 7,5'lik bir artış gösterdi.

Şirketin hisse başına karı da bu dönemde 1,03 dolardan 1,14 dolara yükseldi.

Microsoft'un net kar ve gelirinde artış görülmesine rağmen, New York borsasının kapanışının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde firmanın hisse başına değeri yüzde 1,3 düşerek 103 dolara geriledi.


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