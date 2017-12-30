Midilli Adası'na tatilci ilgisi

BALIKESİR (AA) - Yılbaşı tatilinin hafta sonuyla birleşmesini fırsat bilen tatilciler, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde yoğunluğa neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa, Aydın, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tatilcilerin ilgisi, Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acentelerinin yüzünü güldürdü.

Ayvalıklı seyahat acentesi sahibi Hasari Kaplan, AA muhabirine, Türk tatilcilerin Midilli Adası'na yönelik ilgisinin, bu yılbaşında geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi.

Kaplan, "Yeni yıl nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndan, Midilli Adası'na yaklaşık 5 bin tatilcinin geçeceği tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Ayvalıklı turizmcilerden Alp Sezek de Ayvalık'tan Midilli Adası'na giden Türk tatilcilerin yine yoğunluk oluşturduğunu, bunun turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

İlçe esnafından Yavuz Tanyel ise ilk kez Midilli'ye gideceğini belirterek, "Esnaf olarak her hafta perşembe günleri Ayvalık'ta kurulan semt pazarımıza Midilli Adası'ndan gelen müşterilerimle bu yılbaşını geçirmek istediğim için bugün buradayım." dedi.



Tatilcilerden Adem Kaçak da asıl işinin rehberlik olması nedeniyle Midilli'ye sık sık gidip geldiğini ifade ederek, adada döviz kurlarının düşük olduğu geçmiş yıllarda daha ekonomik tatil yapılabildiğini hatırlattı.

Şaziye Karlıklı ve Ayşe Esme de tatillerde Yunan adalarını Türkiye'ye nazaran daha ekonomik olduğu için tercih ettiklerini söyledi.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'ndaki yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.



